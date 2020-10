Direkte: Følg cupkampen mellom Arna/Bjørnar og KIL/Hemne

For Arna-Bjørnar starter NM 2020 i dag, mens KIL/Hemne måtte spille kvalik i slutten av september for å ta seg til 1/8-delsfinalen. De møtte Grei på bortebane. Mål fra Sara Eggesvik og Mari Smevoll sikret at KIL/Hemne avanserte, selv om Marlene Young reduserte for vertene på tampen av kampen.

