Fra sykesengen til seier på tre måneder: – Skal sutte litt på denne

Andreas Mikkelsen (31) har fortsatt som mål å komme tilbake i VM-sirkuset i rally. Søndag tok han sin første seier på fire år.

Andreas Mikkelsen smilte bak munnbindet etter at han vant Rally Ungarn denne helgen. Foto: FIAERC.COM/ERC

20. november 2016: Mikkelsen kjører inn til seier i VM-runden i Australia i sin Volkswagen-bil. Seieren sikrer ham også tredjeplassen i VM-sammendraget.

Siden den gang har ikke 31-åringen vunnet et løp. Det til tross for at han i 2019 endte på 4. plass i VM-sammendraget med sin Hyundai.

Derfor smakte det godt når han søndag kunne juble for seier i Rally Ungarn. Selv om det «bare» var et EM-løp.

– Det er noen år siden det nå. Jeg skal sutte litt på denne, sier han til Aftenposten på telefon fra Ungarn og ler.

Fakta Andreas Mikkelsen Født: 22. juni 1989 (31 år). Fra: Oslo. Bosted: Monaco. Kartleser: Anders Jæger. (I Rally Ungarn vikarierte Ola Fløene fordi Jæger venter barn). Rallydebut: 2006 i Wales. Første seier: 2015 i Catalonia. Siste seier: 2016 i Australia. Statistikk: Tre rundeseiere, tre tredjeplasser i VM-sammendraget, 25 podieplasser og 114 etappeseiere. Tidligere lag: Stobart Ford, Volkswagen, Skoda, Citroën og Hyundai.

Mistet plassen

Faktisk var rallyet i Ungarn nordmannens første konkurranse i år. Det la derimot ikke noen demper på presset han la på seg selv.

– Jeg tror de fleste forventet at jeg skulle vinne denne helgen. Det forventet jeg av meg selv også, sier han.

For etter 4.-plassen i 2019 mistet Mikkelsen plassen sin i VM-sirkuset. Derfor har han i 2020 hatt jobben med å teste de nye VM-dekkene til Pirelli.

– Det har vært bra å drive med det også, men jeg er jo et konkurransemenneske.

Andreas Mikkelsens siste seier kom under VM-runden i Australia for fire år siden. Her i jubel sammen med kartleser Anders Jæger. Foto: Neil Blackburn / TT NYHETSBYRÅN

Mikkelsen er fortsatt fabrikkløs. I Ungarn deltok han på invitasjon fra Topp-Cars Rally Team.

– Hva kan en slik seier bety for deg?

– Det er vanskelig å si om det vil ha noen innvirkning på fremtiden min. Nå leverer vi helt i toppen i verden, og det viste vi ikke de to siste sesongen i Hyundai i VM. Det har vært frustrerende. Jeg følte meg i god form, men jeg har ikke bare ikke fått det helt til i den bilen.

I Ungarn kjørte Mikkelsen i en Skoda.

Stygg skade ingen hindring

Seieren kom drøyt tre måneder etter at Mikkelsen i sommer falt stygt på en crossykkel og kjente enorme smerter. På sykehuset ble det konstatert kragebeinsbrudd, seks brukne ribbein og en punktert lunge. Etter en uke var han skrevet ut av sykehuset.

– Det var første gang jeg har vært skadet og har knekt noe. Det var spesielt.

Andreas Mikkelsen havnet på sykehuset etter et fall på crossykkel i sommer. Der ble han liggende i en uke med brudd flere steder og en punktert lunge. Foto: Privat

Nå er alle skadene leget, og de var ingen hindring i Ungarn.

– Det tok fem-seks uker før jeg var helt tilbake. Nå er jeg helt fin, men det var uvant å ligge seks uker rett ut. Jeg kjørte rallybil fem uker etter skaden, sier han.

Vanskelig å komme tilbake

Mikkelsens mål er klart. Han skal tilbake til VM. – Det er det jeg prøver på, sier han bestemt.

Men veien dit kan være lenger enn det han selv ønsker. Alle førerne som kjører denne sesongen, har kontrakter ut 2021-sesongen. Derfor er det vanskelig å tro for mye på at han vil gjøre et fast comeback før 2022.

– Jeg må bare sørge for å være i best mulig posisjon inn til 2022-sesongen.

Likevel har han mulighet til å kunne delta i enkeltløp.

– Jeg kan betale meg selv inn i noen runder. Sånn at jeg får bevist at jeg er der. Da må jeg leie meg inn i noen av de andre bilene, forteller han.

Solberg på fjerdeplass

Oliver Solberg (19) kjørte også i Ungarn denne helgen.

Nordmannen, som kjører på svensk rallylisens, vant den siste gjennomkjøringen og havnet på fjerdeplass sammenlagt 2.04,8 minutter bak Mikkelsen.