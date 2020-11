Den store revansjen

Primoz Roglic mistet seieren i Tour de France på verst tenkelig vis. Lørdag fikk han sin revansje.

Primoz Roglic vant, som i fjor, Vuelta a España. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Bildet av Primoz Roglic fortalte alt. Sloveneren hadde sensommerens Tour de France i sin hule hånd, men mistet seieren på målstreken.

På den avgjørende tempoetappen gikk sloveneren på en kjempesmell. I målområdet mottok Roglic trøstende ord fra lagkameratene. Men han bare satt der og stirret fortvilet ned i asfalten. I stedet var det den ni år yngre landsmannen Tadej Pogacar som overraskende stakk av med sykkelsportens største seier.

Etterpå var det vel så mye fokus på Roglic’ nedtur som Pogacars triumf.

– Livet går videre etter Tour de France. Takk for alle meldingene med støtte, skrev Roglic på Instagram etter at rittet var over.

Fakta Primoz Roglic Født: 29. oktober 1989 Idretter: Skihopping og sykling Sykkellag: Jumbo-Visma Meritter hopp: 185 meter i skiflyvning Planica, to seire i kontinentalcuprenn, VM-gull lag som junior. Meritter sykkel: Etappeseire i både Giro d’Italia og Tour de France. Vant Vuelta a España sammenlagt både i år og i fjor. VM-sølv tempo Bergen 2017.

Primoz Roglic tapte Tour de France på den avgjørende tempoetappen. Foto: Christophe Petit-Tesson/EPA/NTB

Revansj etter 49 dager

Ti dager etter det store nederlaget kunne Roglic melde at han var «tilbake på kontoret». Sloveneren hadde allerede blikket rettet mot sitt nye mål.

Og kun 49 dager etter sitt største nederlag på sykkelsetet, fikk 31-åringen sin revansje. Lørdag vant han den siste av de tre store Grand Tour-rittene: Vuelta a España (Spania rundt).

– Du verden så fortjent, sa TV 2s Mads Kaggestad da avgjørelsen falt.

– En hardt presset Roglic klarer dette. Og i bunn og grunn: fullt fortjent etter det som skjedde i Tour de France, la makker Christian Paasche til.

Kunne rotet bort nok en seier

For også i avslutningen av Spania Rundt ble det nervepirrende for Roglic og hans lagkamerater i Team Jumbo-Visma.

Da det gjensto 2 kilometer gikk hovedkonkurrenten Richard Carapaz til i et enormt angrep. Før den knallharde og avgjørende etappen opp til Alto de La Covatilla ledet Roglic med 45 sekunder på ecuadorianeren.

Nå minsket ledelsen for nærmest hver hundremeter. Men der Roglic sprakk fullstendig i Tour de France, klarte han nå å holde unna. Til slutt vant han rittet med 24 små sekunder.

– Det er alltid bra å ha en spennende avslutning, og dette ble spennende. Jeg hadde akkurat nok tid til å vite at jeg kunne kjøre med mitt eget tempo, sa Roglic etter seieren.

Etter at seieren var i boks, innrømmet Roglic at det kunne gått galt også i Spania. Derfor benyttet han anledningen til å takke lagkameratene i Jumbo-Visma.

– Jeg hadde ikke kontroll hele veien, men man må holde fokuset. Det var en utrolig god jobb fra hele laget, med full gass fra starten. Jeg er veldig glad. Det er en veldig fin måte å fullføre sesongen på, la Roglic til.

Norske Amund Grøndahl Jansen syklet med sloveneren i Tour de France, men var ikke en del av Vuelta-troppen.

Primoz Roglic sykler for Jumbo-Visma, samme lag som norske Amund Grøndahl Jansen. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Endelig triumf i Madrid

Briten Hugh Carthy tok tredjeplassen og David Gaudu vant selve etappen.

Det gjenstår én etappe til målbyen Madrid, men tradisjonen tro er det ikke lov å angripe sammenlagtlederen på avslutningsetappen. Dermed blir den siste etappen inn til den spanske hovedstaden en ren parade-etappe for Roglic.

Roglic vinner også poengtrøya. Klatretrøya gikk til Guillaume Martin og ungdomstrøya tok Enric Mas.

Det var ingen norske deltagere i rittet.

Nå tar sykkelsporten en pause frem til januar. Da går startskuddet for Tour Down Under, før rytterne stålsetter seg for vårklassikerne.