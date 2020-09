Dette er Rajas løfte til breddeidretten

Kulturminister Abid Raja (V) ga toppfotballen et koronaunntak torsdag, men holder fortsatt breddeidretten på pinebenken. Han kom imidlertid med et klart løfte.

Abid Q. Raja møter pressen utenfor Statsministerens kontor. NTB erfarer at pressekonferansen blant annet dreier seg om fotballkampen mellom Norge og Serbia som etter planen skal spilles på Ullevaal stadion 8. oktober. Foto: Heiko Junge

Torsdag ble det besluttet at toppfotballen både kan reise til og ta imot gjester fra land utenfor Schengen uten å måtte gå i karantene, noe Helsedirektoratet ikke anbefalte. Samtidig venter breddeidretten spent på nyheter fra regjeringen.

– Hvorfor gir dere toppfotballen et unntak, mens bredden må vente?

– Dette unntaket gjelder en veldig liten gruppe, du vet selv hvor mange som er på et landslag. I breddeidretten dreier det seg i første omgang om 25.000 mennesker, sier kulturminister Abid Raja til NTB.

Vil ligge langt fremme i køen

Fotballen har satt en grense midt i september for når de må få klarsignal hvis breddesesongen skal reddes. Den grensen er nå passert.

– Jeg forstår godt at de vil komme i gang, og det ønsker jeg også som idrettsminister. De ligger veldig langt fremme i køen, så med en gang vi kommer dit at vi kan fortsette gjenåpningen av samfunnet, vil de ligge så å si lengst fremme i køen, sier Raja.

Gleder seg til å gi grønt lys

– Det kan du love dem?

– Ja, og jeg gleder meg til den dagen jeg kan si til breddeidretten at nå kan dere starte opp. Det er ikke av vond vilje de er blitt holdt igjen, sier Raja.

Om fotballens tidsfrist, som altså er passert, sier Raja at de fortsatt må vente på nye signaler fra regjeringen.

– Jeg forholder meg til de rådene vi får fra helsemyndighetene, og Helsedirektoratet har ikke anbefalt oss at vi kan åpne opp for mer nå. Straks vi kommer dit er min beskjed til breddeidretten og fotballen at dere ligger fremst i køen, sier Raja.

