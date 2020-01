Utforstjernen måtte ta grep. Resultatet overrasker ham.

Han kan lede verdenscupen sammenlagt etter helgens renn i Kitzbühel. Men Aleksander Aamodt Kilde gjorde et valg som gjorde den muligheten usannsynlig.

Aleksander Aamodt Kilde etter å ha kjørt beryktede Hahnenkamm på trening torsdag. Han jublet og smilte. Humøret er tilbake etter to tunge år. Foto: ANDREAS PRANTER / BILDBYRÅN

KITZBÜHEL: Han smilte litt, ja kanskje han lo av det også, før han ristet på hodet. Aleksander Aamodt Kilde bar ikke preg av at han de neste dagene skulle hamre ned det som mange kaller galskap på ski – den beryktede utforløypa i Kitzbühel. I en tom bar på Hotel Tiefenbrunner i enden av gågaten i Kitzbühel lente han seg rolig og middels vantro over bordet.

– Dette hadde jeg ikke trodd før sesongen startet, innrømmer han.

Han er ikke alene om det. Men før han kom til det punktet at han presterer langt over sine forventninger, har det vært mange, mange tunge stunder. Han som skulle ta opp arven etter Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud, har slitt i to år.

Fakta Aleksander Aamodt Kilde Født: 21. september 1992 Fra: Bærum Klubb: Lommedalens IL Meritter: 3 seiere i verdenscupen, den siste kom i Val Gardena 15. desember i 2018. Har åtte pallplasser Verdenscupstarter: 140

27-åringen var den sterkeste av alle sterke menn på start. En som presset tonnevis med jern i oppkjøringen og som kunne stå imot de aller tøffeste G-kreftene på vei ned en skibakke i 130 kilometer i timen. Et av de virkelig store skitalentene var i ferd med å bli en vinner.

Die Streif som utforløypa i Kitzbühel heter er verdens tøffeste og byr på mange utfordringer. Det er ikke alt som ser like pent ut når de treffer vanskelige partier underveis. Her er Aleksander Aamodt Kilde under trening torsdag. Foto: Alessandro Trovati, AP/NTB scanpix

Slik gikk det ikke. For to år siden skiftet han utstyr. Han gikk fra Atomic som han hadde brukt siden han var guttunge til jubelmerket som Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud kjører på. Det funket for dem, og Head var merket til mange vinnere.

– Jeg hadde så lyst. Jeg hadde byttet til noe jeg trodde skulle være bedre. Men det funket bare ikke.

En bøyd pinne

Han var langt unna sitt nivå. Han mistet rankingpoeng. Han slet med å få utstyr som passet. Det vil si han slet mest av alt med å få sko som passet til ham.

– Jeg er hjulbeint, sier han og prøver seg med et bilde for å forklare hvor vanskelig det kan være:

– Det er som å putte en bøyd pinne i en slalåmsko og få den til å fungere med trykk, vinkler og få kneet i riktig posisjon slik at du får kraft ned i skiene. Det er vanskelig.

Fakta Die Streif Den berømte utforløypa som går i mål nesten i sentrum av Kitzbühel kalles gjerne Die Streif Lengde: 3.312 meter Fall: 860 høydemeter Brattest: Mausfalle som er på 85 % Mest berømte seksjonene: Mausefalle, Karusell, Steilhang, Seidlalmsprung, Lärchenschuss, Hausberg. Årets Hahnenkammrenn er det 80. i rekken.

Det var dette som var problemet. Det store problemet som sørget for våkenetter og en mental nedtur til en mann du sjelden møter i dårlig humør.

– Det er så sinnssykt små marginer i denne sporten som gjør at du mister et halvsekund på et strekk hvor du kjører rett frem.

«Vinglepetter»

Dermed måtte han bare gjøre det selv om han ikke vil fremstå det som han kaller en «vinglepetter». Han gikk tilbake til sitt gamle utstyrsmerke Atomic foran denne sesongen.

Aleksander Aamodt Kilde hadde nest best tid på torsdagens utfortrening. Foto: PATRICK STEINER / BILDBYRÅN

– Jeg kjørte bare en tur på det nye utstyret og lurte på hvor jeg egentlig hadde vært de to siste årene. Det var «mindblowing».

Og nå etter to tunge år er han tilbake. Han har hatt ledelsen i verdenscupen sammenlagt. Han ligger på tredjeplass nå og kan toppe listen igjen etter utforrennet i Kitzbühel lørdag. Det er tanker han ikke turte tenke før sesongen startet.

– Det har likevel ikke vært bortkastede to år. Det har vært tøft og jeg har vært nødt til å jobbe mye med meg selv, ikke minst mentalt. Jeg har i hvert fall lært meg at det ikke går å grave seg ned i det negative. Da ser du ikke det positive. Det som du er god på og prøver å forbedre det. Du kan fort havne i en boble hvor ingenting er bra nok.

Den store drømmen

Dersom han er i boble nå, så er han omgitt av positive tanker. Drømmen om å vinne den største krystallkulen har han hatt siden han var guttunge. For første gang i karrieren føler 27-åringen fra Bærum at det er mulig. At drømmer kan bli virkelighet.

– Verdenscupen sammenlagt har alltid vært hovedmålet mitt. Nå er det faktisk reelt å håpe på det. Det er mange renn som skal kjøres, men nå har jeg faktisk mulighet til å kjempe om den seieren.

En av de tøffeste motstanderne blir en annen nordmann, Henrik Kristoffersen.

– Han er vel verdens mest stabile alpinist. Men jeg skal gi ham kamp.

Fikser storslalåm også

En av grunnene til at han kniver i toppen sammenlagt er et par-tre storslalåmrenn.

Mannen som kjører de lengste svingene som alpinsporten har å by på, har også fikset kortere avstand mellom portene i storslalåm. I et par renn har han vært i nærheten av topp tre. Det hjelper på poengfangsten.

– Det er helt utrolig egentlig i mine øyne. Jeg bruker 95 prosent av mitt fokus på fartsdisipliner og å vinne disse. Når jeg stiller i storslalåm, er det for å ta noen poeng her og der. Men så er jeg plutselig oppe og lukter på pallen, og det er utrolig.

Før Super G-rennet i Kitzbühel fredag ligger Kilde nøyaktig hundre poeng bak Henrik Kristoffersen. Med seier vil det være to nordmenn øverst på den listen. Samtidig har råskinnet fra Jar et annet delmål.

– Jeg ligger stabilt topp 10 nå. Men jeg vil jo vise at jeg kan ligge stabilt topp 3. Da må jeg bare skru opp lite grann.

Publisert: Publisert 24. januar 2020 07:51

