Jevgenij Trefilov reagerer på at Sveriges landslagsspillere har med babyer til VM. Foto: BILDBYRÅN

Russisk håndballtopp reagerer: – Veldig skadelig for et lite barn

Jevgenij Trefilov kritiserer svensker for å ta med babyer til håndball-VM. Nå får han kontant svar.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den russiske trenerlegenden Jevgenij Trefilov er ikke kjent for diplomatiske svar til pressen. Under årets VM er han visepresident i det russiske forbundet.

Men det har ikke hindret ham fra å skape overskrifter.

For i et intervju med svensk TV6 kritiserer Trefilov at svenske landslagsspillere har med barna sine til VM.

– Barn skal være hjemme til en viss alder. Et skifte i klima, miljø og mat er veldig skadelig for et lite barn, sa Trefilov i intervju, ifølge Aftonbladet.

Slik er håndballfans vant til å se Jevgenij Trefilov: Skrikende og gestikulerende på sidelinjen. Nå er han visepresident i det russiske håndballforbundet. Foto: Jon Olav Nesvold, Bildbyrån

Svarer Trefilov

Bakspiller Isabelle Gulldén og strekspiller Linn Blohm har begge små sønner som bor på spillerhotellet. Gulldéns sønn Lias er fem måneder gammel, mens Blohms sønn Wilton er halvannet år.

Trefilovs utspill kom i forkant av Russlands kamp mot Sverige. Russland vant 30–22. Og etterpå kom svaret fra svenskene.

– Han (Trefilov) får mene hva han vil. Hadde jeg forlatt Lias hjemme og ikke sett ham på en måned, hadde noen hatt meninger om det også. Det er alltid sånn, sier Gulldén til Aftonbladet.

– For meg er dette det beste. Jeg hadde ikke kunnet være her uten ham, fortsetter Gulldén.

– Det er ikke veldig skadelig å skifte klima, miljø og mat for ham?

– Nei, jeg tror morsmelken vi hadde med hjemmefra smaker like bra her, sier Gulldén.

De norske håndballjentene reagerte på baby-spørsmål: – Kan være et sårt tema

Her snakker Isabelle Gulldén med journalister etter Sveriges kamp mot Japan. På armen hadde hun lille Lias. Foto: BILDBYRÅN

Lille Lias så ut til å kose seg på fanget til Linus Persson, Isabelle Gulldéns kjæreste, under kampen mellom Sverige og Russland. Foto: LUDVIG THUNMAN, BILDBYRÅN

– Galskap

Linn Blohm sier på sin side at begge babyene har det bra under VM i Japan. Sveriges landslagstrener kommer med en enkel dom om Trefilovs utspill:

– Det er galskap.

Tidligere i VM reagerte Norges kantspiller Camilla Herrem på det hun kalte «dumme spørsmål» om spillernes barn. Hun mente det bør være en «privatsak» om babyer blir med til VM eller ikke.

Norges landslagstrener Thorir Hergeirsson pekte på en viss forskjellsbehandling, med tanke på at babyer sjelden er et tema under herreturneringer.

– Menn blir sjelden spurt om det samme, men jeg har sett spillerne på herrelandslaget som har signalisert at de kunne tenke seg å ha med unger i mesterskap. Det er fint.