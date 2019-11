Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tapte for tabelljumbo Astana i Europa League torsdag. VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Solskjærs United tapte mot tabelljumboen

Manchester United tapte i Kasakhstan.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

ASTANA - MANCHESTER UNITED 2–1

Ole Gunnar Solskjær satset på ungdommen i torsdagens bortemøte mot Astana i Europa League. Det endte med 1-2-tap etter to baklengsmål etter pause.

I nærmere 20 minusgrader i den kasakhstanske hovedstaden tok et ungt United ledelsen, men endte med å tape 1-2. Jesse Lingard sendte de røde i ledelsen etter ti minutter, men to scoringer på sju minutter i den andre omgangen sørget for Astanas første seier i gruppespillet.

Dette var samtidig Uniteds første nederlang i turneringen denne sesongen.

De røde var allerede klare for neste runde, men om AZ Alkmaar vinner mot Partizan senere torsdag kveld, vil United skyves ned på andreplass i gruppen. Solskjærs menn møter nederlenderne på Old Trafford i siste runde og vil uansett da ha en utmerket sjanse til å stikke av med gruppeseieren.

United står med ti poeng på fem kamper, mens AZ Alkmaar har åtte med én kamp mindre spilt. Partizan har fire poeng, mens Astana nå har tre.

Jesse Lingard sendte United i føringen. Stas Filippov / AP

Rekordungt United-lag

Med til Kasakhstan tok Ole Gunnar Solskjær med seg en svært ung stall. Hele ti spillere i troppen hadde ikke erfaring fra førstelaget, og fra start fikk tre av dem sjansen.

Ifølge statistikktjenesten Opta var Uniteds gjennomsnittsalder, drøye 22 år, den yngste klubben noen gang har hatt i en europeisk turnering (ekskludert kvalifisering). Det store unntaket var tredjekeeper Lee Grant (36), som torsdag ble klubbens eldste debutant i Europa.

Det var riktignok heller ikke ungguttene som skulle gi United en god start i Kasakhstan. 26 år gamle Jesse Lingard mottok ballen fra venstreback Luke Shaw (24) og satte inn 1-0-målet for gjestene helt nede ved stolperoten. Det var midtbanespillerens første mål for sesongen. Forrige gang Lingard kom på scoringslisten var i januar.

Hjemmelaget var absolutt ikke ufarlige, og yppet seg mot det unge United-mannskapet, men til tross for gode muligheter, gikk de til pause på etterskudd. Også gjestene hadde sine sjanser til å doble ledelsen.

Di'Shon Bernard (t.v.) scoret selvmål i United-debuten. Her sammen med lagets eldstemann torsdag, 36 år gamle Lee Grant. PAVEL MIKHEYEV / Reuters

Kjempemiss og utligning

United fikk nesten en kalddusj like etter hvilen. Debutant Di'Shon Bernard var nære å sleive et innlegg i eget nett. Noen minutter senere var gjestene uhyre nære å doble ledelsen. Tahith Chong fikk stå helt alene på bakre stolpe, men på mål skjøt han over. En enorm bom.

Det skulle straffe seg, for i neste angrep slo Astana tilbake. Dmitrij Sjomko banket inn utligningen i det lengste hjørnet.

Astana feiret heftig da de utlignet. PAVEL MIKHEYEV / Reuters

Sju minutter senere var oppgjøret snudd. Et innlegg traff Bernard og i dette tilfellet gikk ballen i eget nett. 2-1 til Astana.

United presset på for utligning, og fikk noen bra muligheter, men ved flere anledninger sto Astana-keeper Nenad Eric i veien.