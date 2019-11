Kristiansund-supporterne brukte ulovlige bluss, og holdt opp et banner med påskriften «ja til pyro» under bortekampen mot Molde sist helg. Svein Ove Ekornesvåg/NTB scanpix

Forvirring, fortvilelse og frustrasjon over tid: Derfor skaper pyroeffekter splid i Fotball-Norge akkurat nå

OM FOTBALL: Norske fotballsupportere er i harnisk. I forbundskorridorene på Ullevaal er man forvirret. Til helgen kan det smelle igjen.

Så langt denne sesongen har Norges Fotballforbund (NFF) delt ut bøter til norske klubber av en verdi på 145.000 kroner som følge av bruk av ulovlig pyroteknikk blant publikum.

Det tallet vil etter all sannsynlighet skyte i været etter pyro-infernoet i derbyet mellom Lillestrøm og Vålerenga. Flere klubber kan også vente bøter etter at det sist helg forekom ulovlig pyro på en rekke norske arenaer.

Førstkommende helg vil mest sannsynlig det store samtaleemnet i norsk fotball igjen dreie seg om det som skjer på tribunen, og ikke på banen.

Fakta Pyro-bøter i 2019 * Vålerenga fikk bot pålydende 60.000,- etter at Vålerenga-supporterne ifølge NFF antente 32 bluss under kampen mot Brann 22. april. * Rosenborg fikk bot pålydende 60.000,- etter at supporterne i løpet av kampen mot Lillestrøm 11. mai skal ha antent minst 20 bluss og flere røykbokser. * Brann fikk bot pålydende 25.000,- etter at Branns tilhengere skal ha benyttet en «ikke ubetydelig mengde» med bluss i kampen mot Haugesund 15. juni. * Bodø/Glimt unnslapp bot fra forbundet etter at supporterne brukte et røykbluss i kampen mot Odd 30. juni. «Endelig legger Utvalget i formildende retning vekt på at handlingen ble foretatt i ærbødighet for å hedre nylig avdøde Arild Berg», står det i konklusjonen til NFFs Doms- og sanksjonsutvalg.

Gammel debatt blusset opp på ny

Men pyro-debatten er på ingen måte ny. Den har bare blusset opp atter en gang.

Også i 2013 var det steile fronter mellom supportere og forbund. Det hele kulminerte i en aksjon hvor pyro ble benyttet under en landskamp på Ullevaal.

NFF fikk bot på 36.000 fra Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), betalte og krevde pengene tilbake fra en mann de pekte ut som skyldig. Saken mot ham ble siden droppet.

Flere ganger siden har norske supportere ropt høyt om det de mener er regler som endres uten at de er blitt involvert. Men nå er konflikten, om mulig, mer betent enn noen gang.

Fakta Slik er NFFs reglement * I skjemaet «Søknad om bruk av pyroteknisk materiale» på NFFs hjemmesider beskrives hva som er lov og hvordan søknadsprossen fungerer: * Blant annet hvilket pyromateriale, hvor mange enheter og hvilke personer som skal håndtere pyroen skal dokumenteres. * Godkjenning av anleggseier, politi og brannvesen skal foreligge. * Søknaden skal være NFF i hende seneste kl 12.00 siste ordinære arbeidsdag før kampstart. * NFF vil kun godkjenne bruk av pyroeffekter under lagenes innmarsj.

I 2013 ble NFF bøtelagt med 36.000 kroner etter at norske supportere tente bluss på Ullevaal under VM-kvalifiseringskampen mot Albania. Norge tapte 0–1. Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Handler ikke utelukkende om pyro

Neste uke er det igjen landskamp på Ullevaal. Denne gang mot Færøyene. Fra flere hold advares det nå mot en lignende aksjon som man så i 2013.

Det til tross for at NFF er blant de mest liberale i Europa på området. Denne sesongen har forbundet godkjent 144 arrangement med pyroteknikk. Forbundets liberale politikk på området er blant annet blitt møtt med skepsis fra det europeiske fotballforbundet, hevder NFF.

Så. Hvorfor er norske fotballsupportere så sinte?

Flere supportergrupper som Aftenposten har vært i kontakt med den siste uken, har uttrykt følgende: «Pyro-kampen handler ikke kun om pyro».

Det uttrykkes en sterk frustrasjon som har bygget seg opp over lang tid. «Handler om å bli tatt på alvor», «manglende respekt» og «ovenfra og ned-holdning» er fraser som går igjen når supporterledere forklarer raseriet som nå utfolder seg på sosiale medier og norske tribuner.

På mange måter startet det allerede for alvor å ulme i glørne før seriestart. Da leide NFF inn Tom Smith, som har skrevet en rapport angående farene ved pyroteknikk, for å holde et foredrag for brannvesen, politi og klubber i Eliteserien.

Etterpå fikk foredraget sterk kritikk fra Norsk Supporterallianse for å vise bilder av folk med skader fra noe helt annet enn pyro.

Denne sliden viser bildene Tom Smith brukte i et foredrag før sesongen som norske supportere reagerte på. Til venstre ser man en sprengt hånd, et bilde som Smith ikke kunne garantere hadde noen relevans med pyroteknikk på sin UEFA-rapport. I midten ser man bildet en mann skadet av en fyrverkeribombe, som ble brukt uten tillatelse. Og til høyre ser man bilde av en øyenskade, som ligger tilgjengelig på nettstedet Wikipedia Commons. Dag Henning Borg

Full forvirring i alle leire

Det hele eskalerte med stor kraft denne uken.

Mandag hevdet Stabæks supporterleder Bjørnar Posse Sandboe på «Fotballrunden» på TV-kanalen Max at det i et møte mellom NFF, Oslo brann- og redningsetat (OBRE), Kulturdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ble konkludert med at all pyro ville bli forbudt.

Konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn kjente seg derimot ikke igjen i at det var foretatt noen konklusjon på dette møtet.

Men tirsdag kom pressemeldingen fra DSB som skapte ytterligere forvirring:

Det er forbudt for publikum å bruke bluss på norske fotballtribuner. Forbudet gjelder både for fyrverkeriprodukter ment til underholdning og pyrotekniske produkter ment til å gi nødsignal, sto det.

Samtidig fikk Vikinghordene klar beskjed fra brannvesenet i Stavanger om at pyro-artikler som tidligere var godkjent for bruk med umiddelbar virkning ikke var det.

Til og med hos NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt var det tirsdag kveld full forvirring om hva som nå er lov og ikke.

Litt senere forklarte DSB til Aftenposten at ordningen som er i dag fortsatt ville bestå, mens til NRK uttalte DSB-direktør Cecilie Daae at forhåndsgodkjent pyro kun kunne brukes på indre bane.

På sidelinjen sitter et samlet Supporter-Norge, frustrerte over å ikke forstå hva som er lov – og ikke. Derfor kan det igjen bli tribunekaos når Eliteseriens tredje siste serierunde starter fredag.