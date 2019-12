Østberg overbeviste, men hun kan likevel bli nødt til å bryte Tour de Ski

Ingvild Flugstad Østberg er i knallform og ble så vidt slått Therese Johaug. Men Tour de Ski kan brått være slutt for henne.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

10-kilometeren i Toblach var en opptur for Ingvild Flugstad Østberg. Foto: RUNE PETTER NESS

TOBLACH: Etter løpet hvor hun tapte med kun syv tiendedeler til Therese Johaug er det ingen tvil lenger. Ingvild Flugstad Østberg er i form. Hun kom til Tour de Ski uten å ha gått ett eneste skirenn tidligere på vinteren. Før sesongåpningen fikk hun startnekt ettersom hun ikke fikk godkjent helseattest.

Og nettopp dette kan føre til at hun brått kan komme til avslutte Tour de Ski. Foreløpig har det ikke skjedd, men hun er forberedt på at det kan komme til å skje.

Avbrutt Tour

Etter løpet i Toblach nyttårsaften var hun det hun kalte «jævlig fornøyd» med dagen. Men bakom lusker fortsatt det som førte til at hun i november ble nektet å gå konkurranser.

– Det er flere ting som avgjør hvor lenge jeg skal være med i Tour de Ski og hvilke renn jeg skal gå hele tiden. Det er en totalvurdering som må gjøres, fortalte hun til norske journalister som ventet i tussmørket på skistadion i den norditalienske alpebyen nyttårsaften.

Fakta Sammendraget i Tour de Ski Stillingen etter tre av syv etapper MENN 1) Sergej Ustjugov, Russland 1.06.43 2) Aleksandr Bolsjunov, Russland 0.27 min. bak 3) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 0.37 4) Hans Christer Holund, Norge 1.20 5) Artem Maltsev, Norge 1.22 6) Sergej Melnitsjenko, Russland 1.25 7) Sjur Røthe, Norge 1.29 8) Denis Spitsov, Russland 1.32 9) Paal Golberg, Norge 1.33 10) Calle Halfvarsson, Sverige 1.34. KVINNER 1) Therese Johaug, Norge 55.14 2) Natalja Neprjajeva, Russland 0.21 min. bak 3) Heidi Weng, Norge 0.22 4) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.23 5) Ebba Andersson, Sverige 0.34 6) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge 0.43 7) Anamarija Lampic, Slovenia 0.57 8) Tiril Udnes Weng, Norge 1.04 9) Jessie Diggins, USA 1.10 10) Sadie Bjornsen, USA 1.19.

Også assistenttrener for det norske landslaget Geir Endre Rogn er klar på at det ikke er sikkert at Ingvild Flugstad Østberg kommer til å gå noe ski

– Foreløpig kan det se ut som det er greit at hun går hele Tour de Ski. Men dette er en vurdering som må gjøres hele tiden. Men hun går i morgen i hvert fall, sa Rogn på nyttårskvelden.

Les mer om rennet her: Johaug tilbake i ledertrøyen etter thrillerseier

Ingvild Flugstad Østberg i aksjon under 10 kilometeren i Toblach nyttårsaften. Hun gikk et gnistrende sterkt løp og var svært nær ved å slå hun som har vært uslåelig så langt i sesongen, Therese Johaug. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Tett jaktstart

1. nyttårsdag skal det gås jaktstart basert på resultatlisten fra 10-kilometeren som ble gått nyttårsaften. Da går Ingvild Flugstad Østberg ut omtrent likt med Therese Johaug. Når det gjelder fortsettelsen, så er hun veldig klar over hvilken situasjon hun er i som langrennsløper.

– Jeg må være ærlig på hvordan jeg føler meg. Jeg har en god dialog og samarbeid med dem som er rundt meg, og jeg må respektere det som blir bestemt.

Dersom det skulle ende med tidlig retur til Norge, så er det med motvillig forståelse Østberg reiser.

– Vi er jo toppidrettsutøvere og dette er jo jobben. Det er jo klart at vi har lyst til å gå og å være med på dette. Det er det som er moro. Men samtidig må man jo være litt smart opp i det hele.

To gode venninner. Flugstad Østberg gir Therese Johaug en klem etter at sistnevnte avgjorde den tette duellen mellom dem. Foto: Rune Petter Ness

Ikke overrasket

Therese Johaug var stor favoritt før rennet. Det skulle komme til å bli langt jevnere enn hva hun selv hadde trodd.

– Jeg er ikke overrasket over at Ingvild var helt der oppe. Vi har jo trent sammen i hele høst, og hun har vært sterk hele tiden. Veldig fornøyd med at jeg dro i land seieren, sa Johaug etter løpet.

Publisert: Publisert 31. desember 2019 18:02