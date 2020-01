Ødegaard topper leserkåring i spansk storavis

Leserne i den anerkjente spanske sportsavisen Marca liker det de har sett fra både Lionel Messi og Martin Ødegaard etter halvspilt sesong i Spania.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Martin Ødegaard i aksjon for Real Sociedad mot Real Madrid i november. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Marca har spurt leserne om hvem som har vært best i løpet av de første 19 kampene, hvem som har overrasket mest, hvem som har skuffet mest og mye annet.

Ikke overraskende er det Lionel Messi som har fått flest stemmer når det kommer til hvem leserne mener har vært best så langt. Han har fått 35 prosent av stemmene etter å ha startet med 13 mål på 14 kamper.

På andreplass ligger Ødegaard med 22 prosent av stemmene. Karim Benzema er nummer tre med 16 prosent.

Messi står med 13 mål på 14 kamper for Barcelona. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Ødegaard på topp

Drammenseren topper listene når det kommer til sesongens åpenbaring med 42 prosent av stemmene.

Real Madrid-spiller Fede Valverde er nummer to med 33 prosent av stemmene, mens det er et godt stykke ned til Chimy Avila på tredjeplass med 10 prosent.

Floppen

Leserne mener portugisiske João Félix, som kostet Atlético Madrid 1,2 milliarder kroner, har skuffet mest. Han topper listen med 35 prosent av stemmene, mens Real Madrid-spiss Luka Jovic er nummer to med 28 prosent.

Borja Iglesias ble kjøpt av Real Betis for nærmere 300 millioner kroner, men har skuffet og kun notert seg for to mål på 18 kamper. Han er tredjemann på lista med 17 prosent stemmer.

Ødegaards trener Imanol har fått 21 prosent av stemmene og topper listen over den beste treneren så langt denne sesongen. Zinédine Zidane og Julen Lopetegui er hakk i hæl.

Publisert: Publisert 7. januar 2020 19:41 Oppdatert: 7. januar 2020 20:02