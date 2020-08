Nedslående beskjed fra Raja til idretten

Myndighetene vil fortsatt ikke gi noen åpningsdato for kamper og treninger for voksne i breddeidretten.

Kulturminister Abid Raja (V) hadde ikke noen oppløftende beskjed å gi idrettspresident Berit Kjøll på mandagens møte. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Det er klart etter et møte mellom norske idrettstopper og kulturminister Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H).

Norges idrettsforbund og særforbundene har i lang tid håpet på en åpning for breddeidrett også for dem over 19 år. Fredag fikk de en nedtur i form av regjeringens siste smittevernoppdatering, og beskjeden var likelydende etter mandagens møte.

– Vi skulle gjerne sett at vi kunne fortsette den gradvise gjenåpningen av samfunnet, og vi håper vi kan det snart. Men med den smitteøkningen som er i samfunnet nå, kan vi ikke ta sjanser, sa Raja etter møtet.

– Det er ikke tilrådelig at man åpner opp for ytterligere kontakt. Gjenåpningen av breddeidretten må settes på vent, fastslo kulturministeren.

Helseminister Bent Høie (H), kulturminister Abid Raja (V) og idrettspresident Berit Kjøll holdt pressekonferanse etter møtet. Foto: Vidar Ruud

Skal sette opp prioriteringsliste

Regjeringen har derimot gitt helsemyndighetene et oppdrag om å vurdere om det kan være mulig å starte med begrenset trening i breddeidretten for voksne. Derfor har de bedt idretten komme med en prioriteringsliste.

– Vi ønsker at det lages en prioriteringsliste mellom idrettene om hvilke idretter de mener må komme først når det er tilrådelig å åpne opp mer, sa Raja.

– Det oppdraget vi har fått i dag kommer vi til å levere på i morgen med en prioritert liste. Helsemyndighetene må vurdere hvor langt de kan gå, sa idrettspresident Berit Kjøll.

Smitteoppblomstring sørget for en ny utsettelse

Barn og ungdom har kunnet trene med kontakt og spille kamper siden 1. august, men myndighetene har ikke ønsket å gi det samme unntaket fra énmetersregelen for seniorene i breddeidretten.

Det ble anslått at breddeidretten kunne åpne opp helt fra 1. september, men den siste tids smitteoppblomstring sørget for en ny utsettelse.

– Vi hadde ønsket å gi idretten det unntaket, og de hadde fått det om smittesituasjonen tilsa det. Men det gjør den ikke, sa Høie før helgen.

