Solskjærs beskjed etter sliteseieren mot Kristiansund: – Må være skarpere fremover

Kristiansund – Manchester United 0–1

ULLEVAAL: La oss avklare det først som sist: Dette var en showkamp. Sportslig betyr den ingenting.

Og som med andre treningskamper på storklubbenes lukrative sommerturneer, er det vanskelig å lese for mye ut av det.

Det er fullt mulig å vinne mange oppkjøringskamper og likevel få en brutal sesongstart – og omvendt.

Noe fikk likevel Ole Gunnar Solskjær med seg etter å ha sett sine stjerner behøve et straffespark på overtid for å slå laget som for øyeblikket er nummer syv i Eliteserien.

– Vi må være skarpere fremover, det er der man vinner kamper. Bakover har vi sett solide ut. Vi skal fortsette å få samspillet mellom spillerne til å sitte bedre. Det er ikke noen bekymring, men vi skal bli bedre der, sa han på pressekonferansen etter kampen.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Fotballfest for kristiansunderne

Selv om det bare var en showkamp, var det like fullt en fotballfest med 24.596 som det offisielle tilskuerantallet. Det er et oppmøte som kun matches her i de viktigste A-landskampene.

For mange barn var dette det første møte med United-heltene i virkeligheten. For Kristiansund var det en mulighet til å matche seg mot spillere på et helt annet nivå. For Ole Gunnar Solskjær var det nok også hyggelig med en fotballfest i Norge.

– Det var en spesiell kveld. Hele oppladningen var spesiell for en mann fra Kristiansund.

Men en av dem som vil huske denne kvelden best, er kanskje Noah Solskjær. United-managerens eldstesønn kom inn til sin A-lagsdebut for Kristiansund. Pappa Solskjær løp bort for å ønske lykke til, før 19-åringen løp ut på banen til enorm jubel.

På overtid måtte han imidlertid se Juan Mata avgjøre kampen for United på straffespark.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Flere United-sjanser

Kampbildet fra start var som ventet. Manchester United hadde ballen, mens Kristiansund la seg dypt, ventet tålmodig og forsvarte seg heroisk da angrepene kom.

Det siste gjorde de godt. Men med det styrkeforholdet som skiller disse lagene, var ikke det nok i seg selv. De trengte også å ha marginene med seg.

Som få minutter før pause, da Scott McTominay vendte opp inne i feltet og traff ballen klokkerent. Kristiansund-keeper Sean McDermott fikk ikke hendene opp raskt nok, men ballen smalt i innsiden av stolpen, forbi hele målet – og ut.

Da hadde Jesse Lingard fått en stor sjanse blokkert, Kristiansund hadde så vidt unngått å bli straffet for et friskt Luke Shaw-raid fra kanten, og McDermott hadde slått et godt Marcus Rashford-frispark unna. For å nevne noe.

Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN NORWAY

Martial som spiss

Basert på sommerens treningskamper virker det som Solskjær har forsøkt å forme Anthony Martial, som ofte har startet på venstrekanten, som midtspiss.

Det var i denne rollen franskmannen startet også på Ullevaal, med Rashford til venstre, nyinnkjøpte Daniel James til høyre og Lingard i rollen bak.

Til tross for alle øyeblikkene som fort kunne endt med scoring, fikk Ullevaal-publikumet ikke se et United-angrep så sømløst som Solskjær ønsker at det skal fremstå. Det lugget litt.

Etter pause fyrte Rashford av et hardt langskudd, men Serigne Mbaye, som kom inn som Kristiansund-keeper ved pause, leverte en solid redning.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Pogba kom inn

Så, da det var spilt en time, skjedde det som så ofte skjer i treningskamper: massebytter. Manchester United byttet hele laget, inkludert keeper David de Gea.

Inn kom Paul Pogba og flere av ungguttene som har stått frem som friske pust i løpet av denne sommeren.

I store deler av kampen var det kortsiden med Kristiansund-fans som tross kraftig undertall hadde gitt mest lyd fra seg. Men akkurat nå kom kveldens nest største applaus.

Den aller største kom da Solskjærs eldstesønn ble byttet inn på tampen. Det var Noah Solskjærs A-lagsdebut for Kristiansund.

Han så ut til få oppleve et uavgjortresultat, men på overtid fikk Manchester United straffe. Den satte Juan Mata i mål, og Manchester United har dermed vunnet samtlige treningskamper denne sommeren.