Vålerenga snublet i Haugesund: – Det var som om laget falt sammen

Vålerenga presset lenge på, men klarte aldri å utligne og sikre poeng mot Haugesund i Eliteserien.

Det gikk ikke veien for Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo (t.h.) og VIF-spiss Bård Finne i Hages Foto: Jan Kåre Ness, NTB scanpix

Haugesund-Vålerenga 2–1

Det var Kristoffer Velde som fra like utenfor hjørnet av sekstenmeteren smelte ballen i lengste kryss og sendte Haugesund i ledelsen etter kvarteret spill. 20 minutter senere doblet Ibrahima Wadji ledelsen etter et praktangrep.

Det var derimot de første ti minuttene av 2. omgang det virkelig smalt. Minuttet etter pausen gikk ballen i vertenes mål etter å ha vært borti to Haugesund-spillere.

Under ti minutter senere trodde Jonatan Tollås Nation et lite sekund at han hadde utlignet, men målet ble underkjent til store protester fra VIF-spillerne.

– Corneren jeg scoret var ikke i nærheten av å være frispark. Det var en mann mellom keeper og meg, og jeg sto der bare, sa Nation til Eurosport etter kampen.

Vålerenga fortsatte presset, men klarte aldri å få inn utligningen.

Fakta Haugesund – Vålerenga 2-1 (2-0) 200 tilskuere Mål: 1-0 Kristoffer Velde (16), 2-0 Ibrahima Wadji (36), 2-1 Alexander Stølås (selvmål 47). Dommer: Tom Harald Hagen, Brandval. Gult kort: Kristoffer Velde, Haugesund, Matthías Vilhjálmsson, Johan Lædre Bjørdal, Vålerenga. Lagene: Haugesund (4-3-3): Helge Sandvik – Mikkel Desler (Ulrik Fredriksen fra 72.), Fredrik Pallesen Knudsen, Benjamin Tiedemann Hansen, Alexander Stølås – Thore Pedersen (Kevin Martin Krygård fra 69.), Christian Grindheim (Kristoffer Gunnarshaug fra 70.), Bruno Leite (Ben Karamoko fra 87.) – Niklas Sandberg, Ibrahima Wadji (Alexander Ammitzbøll fra 87.), Kristoffer Velde. Vålerenga (4-3-3): Kristoffer Klaesson – Christian Dahle Borchgrevink, Johan Lædre Bjørdal, Jonatan Tollås Nation, Sam Adekugbe – Magnus Lekven (Osame Sahraoui fra 46.), Fredrik Oldrup Jensen, Herolind Shala (Odin Thiago Holm fra 83.) – Bård Finne (Benjamin Stokke fra 64.), Matthías Vilhjálmsson, Aron Dønnum. (©NTB)

– Helt rå

Dermed tar Haugesund med seg sin annen strake trepoenger. Forrige runde ble Aalesund slått 3-1. FKH er nå nummer åtte, med like mange poeng opp til Odd på tredjeplass i Eliteserien. Ned til Start på nedrykksplass er avstanden ni poeng.

– Det var deilig med scoring og tre poeng, sa Velde etter kampen. Han var strålende fornøyd med lagkameratene sine.

– I dag var vi helt rå. Den defensive jobben vi gjør, den krigen vi vinner, det er karakter. Det er deilig å se at gutta kjemper med nebb og klør.

Haugesunds Niklas Sandberg peker på storskjermen når praktscoringen til Kristoffer Velde vises i reprise. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Gode i 60 minutt

For Vålerengas del gir tapet både Odd og Rosenborg en mulighet til å rykke fra i kampen om den viktige tredjeplassen. Neste runde om to uker tar de imot Brann, som også presser på bakfra.

– Vi var veldig gode i 60 minutter. De 15 første og hele 2. omgang synes jeg vi var bra, men vi slapp inn mål på en dårlig måte. Vi fikk 0-1, ingen stepper opp og det blir litt lapskaus. Hittil i sesongen har vi vært gode når vi ligget under, men det klarte vi ikke i første omgang i dag, sa Nation.

– Første kvarter i 2. omgang var bra. Det er veldig enkelt å være trener i Vålerenga og analysere. Vi slipper inn for lette mål, og så er det altfor lite offensive mål i laget, sa trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport.

– Da vi fikk baklengsmålet, var det som om laget falt sammen. I 2. omgang sto vi opp.

Perle

Kristoffer Velde sendte Haugesund i ledelsen med en perle av en scoring. Målet kom kun sekunder etter at Magnus Lekven kunne sendt Vålerenga i ledelsen. Herolind Shala stjal ballen og dro seg inn på venstrekanten før han la inn. Lekven var på innlegget, men klarte ikke å plassere ballen i mål.

I det hele tatt startet gjestene godt i Haugesund, men etter den første scoringen tok Haugesund stadig mer over.

Derfor var det heller ikke ufortjent at Ibrahima Wadji ti minutter før pause doblet hjemmelagets ledelse. Niklas Sandberg slo ut til Mikkel Desler, som på direkten slo inn til Wadji i feltet. Dermed kunne senegaleseren avslutte ett strålende Haugesund-angrep i mål.

Ibrahima Wadji jubler etter å ha doblet Haugesunds ledelse. Foto: Jan Kåre Ness, NTB scanpix

VIF-press

2. omgang startet forrykende. Allerede drøye minuttet etter pausen kom reduseringen. Shala slo et frispark fra høyre kant. Matthías Vilhjálmsson forlenget skuddet med hodet før ballen gikk via Haugesunds Alexander Stølås og keeper Helge Sandvik før den fant veien til nettmaskene.

Ikke lenge etter kunne lagene vært like langt. Etter et frispark nærmest fra cornerposisjon havnet ballen hos Aron Dønnum på bakerste stolpe. Sandvik var på bærtur, men heldigvis for vertene sto en utespiller i veien for Dønnum.

På et hjørnespark like etter headet Jonatan Tollås Nation ballen i mål, men dommer Tom Harald Hagen mente VIF-spilleren hadde presset keeper Sandvik og dømte dermed frispark. Målet ble dermed aldri godkjent, noe Vålerenga-spillerne naturlig nok ikke var enig i.

Vålerenga fortsatte presset resten av omgangen, men til tross for noen brukbare muligheter fant de ikke veien til nettmaskene igjen.