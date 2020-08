Ronaldinho sluppet fri etter fem måneder i arresten

Fotballegenden Ronaldinho ble mandag løslatt etter å ha sonet fengsel og husarrest i Paraguay etter å ha bli etterforsket for å ha brukt falskt pass.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ronaldinho er ute av fengsel. Foto: Jorge Saenz / AP

Ronaldinho ble fengslet 6. mars etter at han og hans eldre bror Roberto ble anholdt mistenkt for å ha brukt falske pass for å komme seg inn i Paraguay.

Senere ble den tidligere fotballstjernen dømt til å sone husarrest på et hotell i Paraguay, men nå slipper Ronaldinho fri. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Les også Ronaldinho var verdens beste. Slik er historien om stjernen som måtte feire bursdagen sammen med drapsmenn.

Ronaldinho skal ha hatt det spesielt tungt i fengselet han var i den første måneden, ifølge en tidligere lagkamerat.

– Han er trist. La oss håpe han slipper ut snart, sa Nelson Cuevas etter et besøk i mars.

Dommer Gustavo Amarilla skal også ha løslatt broren.

(©NTB)