Tidligere smittevernoverlege: Lite realistisk med fotball i Norge i 2020

Tidligere smittevernoverlege Bjørg Marit Andersen sier til VG at det blir svært vanskelig å få gjennomført en fotballsesong i Norge i år, selv uten tilskuere.

Rosenborg trente i små grupper med avstand på Lerkendal 1. april. Når de kan spille i ligaen igjen er uvisst. Kanskje ikke før i 2021? Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

– Det er klart at man må prøve å få til et eller annet så godt det lar seg gjøre, men jeg må si at det er lite realistisk før neste vår, sier Andersen til VG om den norske fotballsesongen.

Også professor og områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) mener at fotballkamper i 2020 høres lite realistisk ut akkurat nå.

– Jeg skal ikke spå, men akkurat slik det ser ut nå, vil det antakelig ta lang tid å gi åpning for den type idretter. Med stor sannsynlighet vil ikke dette åpnes for i 2020, sier Bukholm til avisen.

Eliteserien skulle opprinnelig startet 5. april, men er enn så lenge utsatt fram til 15. juni. Både Toppserien og Eliteserien har ambisjoner om å fullføre henholdsvis 25 og 30 runder i år.

– Det er jo et håp om at man etter hvert kan se en veldig sterk nedgang i smitte, og at man kan organisere smitteverntiltak rundt fotballen. Men hvis vi åpner for denne type aktivitet og tilsvarende, og slipper opp generelt, vil vi fort kunne få en situasjon med epidemiutvikling som vi risikerer ikke å ha kontroll på, sier Andersen.