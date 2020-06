– Fredag har jeg bare en sjanse, og det er å gå berserk

Magnus Carlsen er på god vei mot finale i Clutch Chess International-turneringen. Han leder med fire poeng etter første dag av semifinalen mot Levon Aronian.

Magnus Carlsen (t.v.) er på god vei mot finale i Clutch International-turneringen etter å ha herjet med Levon Aronian (t.h.) første dag av semifinalen. Her fra et tidligere møte. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

NTB

Det så ut til å skulle stå 7–1 til Carlsen etter første dag da han med svarte brikker hadde et klart overtak i dagens siste parti, men Aronian unnslapp med remis. Dermed står det 6–2 i stedet.

– Jeg sitter med blandede følelser. Etter å ha vendt det første partiet kunne jeg ha vunnet alle sammen, så jeg føler at jeg kunne fått mer ut av det. Likevel er stillingen flott, så jeg har lite å klage over, sa Carlsen i intervju med arrangøren.

Nordmannen trenger bare 3,5 poeng på de seks partiene fredag for å kvittere ut finalebilletten. Det er 10 poeng å spille om.

Berserk

– Jeg spilte fryktelig hele dagen, allerede fra første parti. Jeg ikke noe å si til mitt forsvar, sa Aronian.

– Fredag har jeg bare en sjanse, og det er å gå berserk.

Carlsen er ikke skremt.

– Jeg kommer ikke til å slippe ned guarden, sa han.

Dominerte

Carlsen åpnet med seier i det første partiet med hvite brikker og vant også det neste med svarte brikker. Så ble det remis i de to påfølgende partiene, og verdensmesteren ledet 3–1.

I det første av dagens to «clutch»-partier med dobbel poengscore for vinneren ble det norsk seier igjen. Carlsen spilte med hvite brikker, og armeneren fikk problemer med tiden. Carlsen kunne sette ham under et stort press slik at Aronian ga opp etter 46 trekk.

Carlsen løsnet ikke på grepet og trykket Aronian tilbake igjen med svarte brikker i dagens siste parti, men greide ikke å omsette i seier. Etter 45 trekk ble det remis.

I den andre semifinalen leder Wesley So 6-2 over Fabiano Caruana i en duell som lignet veldig på Carlsens. So vant de to første partiene, mens det ble remis i de to neste. I «clutch»-partiene ble det først seier til So og deretter remis.