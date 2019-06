Årsaken var at sikkerhetsselskapet som skulle stå for sikkerheten ikke hadde dukket opp, og at det dermed ikke var forsvarlig å gjennomføre stevnet.

Det videreformidler Melhus Promotions i en pressemelding.

– Vi sitter her og er veldig overrasket. Spesielt dumt er det for alle bokserne, sponsorer og TV, som har lagt ned tid og arbeid inn mot dette stevnet, heter det videre.

Kevin Melhus skulle møte britiske Ossie Jervier i sin første fight internasjonalt, mens Ingrid Egner skulle i ringen mot Karina Kopinska fra Polen.

Egner var på jakt etter sin tredje proffseier.

Alexander Hagen skulle møte franske Guevork Marakian. Hagen har avgjort tre av sine fire siste kamper på knockout.