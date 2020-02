Tidligere Brann-spiller foreslått inn i styret

Mangeårig Brann-spiller Erlend Hanstveit er av valgkomiteen innstilt som medlem i klubbens styre.

Erlend Hanstveit under en kamp for Brann i 2015. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

– Det er veldig kjekt å bli spurt, og jeg har lyst til å være med å bidra. Det jeg kan bidra med, er min fotballfaglige bakgrunn som tidligere spiller, samt at jeg har jobbet lenge med samfunnsprosjektene til Brann. Det er noe jeg virkelig brenner for, sier Hanstveit i en pressemelding på klubbens nettside.

Hanstveit fikk etter hvert hundrevis av kamper for Brann. Han vant både cupgull og seriegull med klubben, der han fikk roller som kaptein og spillergruppens talsperson.

Som fotballproff spilte han både i Gent i Belgia og i svenske Helsingborg.

Valgkomiteen mener Hanstveit vil styrke kompetansen i Brann-styret.

Erlend Hanstveit sammen med Ole Gunnar Solskjær etter en landslagstrening på Manchester Uniteds treningsanlegg i 2007. Foto: Bjørn Sigurdsøn, NTB scanpix

Må ha «gammelt og «nytt»

Branns årsmøte holdes 5. mars. Valgkomiteen sier i tirsdagens pressemelding: «Hvis Hanstveit blir valgt, skal han bidra til å finne kursen for en klubb som slet siste sesong».

Valgkomiteen har styrt etter å få fornyelse, men vil samtidig beholde noe kontinuitet.

«Valgkomiteens vurdering er at det nå er behov for å styrke styrets «spiller- og garderobekompetanse» ytterligere. Best mulig evne til å forstå de mentale prosessene i en spillergruppe, ikke minst i motgang, vil være et verdifullt bidrag i viktige beslutningsprosesser».

Dette er innstillingen til Brann-styret:

Nestleder: Birger Grevstad (2 år) – gjenvalg

Fast medlem: Krister Hoaas (2 år) – gjenvalg

Fast medlem: Siv Skard (2 år) – gjenvalg

Varamedlem: Erlend Hanstveit (2 år) – ny

Styreleder Eivind Lunde og styremedlemmene Morten Kristiansen og Siren Preto er ikke på valg.