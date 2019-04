Norge-trener skal lede de svenske skiskytterne

Han har tidigere jobbet som koordinator i det svenske skiskytterforbundet, men har de fem siste sesongene jobbet som trener for rekruttlandslaget i Norges Skiforbund.

– Jeg ser virkelige frem til å lede skiskytterlandslaget inn i fremtiden, sier Anders Byström i en pressemelding.

Svenskene har ikke tidligere hatt noen egen landslagslagssjef for sine skiskyttere.

– Landslagssjef er en ny rolle som vi nå har etablert. Det er meningen at Anders skal ha en ledende og koordinerende rolle mellom A-landslag, utviklingslandslag og framtidslandslag for at vi skal få maksimalt ut av våre ressurser. Han vil ha ansvaret for laguttak og den langsiktige planleggingen, sier generalsekretær Ingemar Arwidson.

Ny landslagstrener blir Johannes Lukas som tar over etter tyske Wolfgang Pichler. I ledergruppen i A-landslaget er også Johan Hagström og Mattias Nilsson med.

Spesielt Hanna Öberg og Sebastian Samuelsson har tatt Sverige til nye høyder de siste sesongene selv om den helt store suksessen under VM på hjemmebane uteble.

Det ble bare ett gull på Sverige i Östersund-VM i vinter, og det var Öbergs seier på normaldistansen.

(©NTB)