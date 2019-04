Casper Ruud (20) hylles etter «idrettsbragd»: - Det er helt rått

Casper Ruud hadde muligheten til å bli den første nordmannen som har vunnet en ATP-turnering, men tapte 2–1 i sett mot chilenske Christian Garin søndag kveld. Etter å ha tapt det første settet 6–7, slo han tilbake 6–4 i det andre settet, men tapte det avgjørende settet 3–6.

– Det er det beste Casper Ruud har spilt noensinne. Det var en usedvanlig god tenniskamp, både kvalitetsmessig og underholdningsmessig. Dessverre var det bare feil resultat, sier Sverre Krogh Sundbø, tenniskommentator for Eurosport.

Idrettssjef i Norges Tennisforbund, Øivind Sørvald, sier at Ruud var forberedt på at Garin kom til å spille offensivt og presse motstanderen.

– Det klarte Casper å stå imot i cirka to timer. Men den siste halvtimen ser vi at Garin klarer å spille litt raskere tennis, og dermed slår Casper noe feil. Kampen sto og vippet på 2-2, og det kunne godt ha vippet Caspers vei, sier Sørvald.

Hoppet opp 26 plasser

Men selv med tap gjør Ruud et kraftig byks oppover rankinglisten, og har nå kapret 68.-plassen. Så høyt har nordmannen aldri vært før.

– Det er jo fantastisk for fremtiden at vi har en 20-åring som så tidlig i karrieren holder på å vinne sin første ATP-turnering noensinne. Og nå er han på vei oppover verdensrankingen som en rakett, sier Sundbø.

Casper Ruud startet året på 112. plass og brøt den viktige topp 100-barrieren i mars. På bare en måned har han hoppet ytterligere 26.-plasser og er nå på skuddhold av farens bestenotering på 39. plass. Målet er å bryte en ny barriere i løpet av kort tid.

– Topp 100-grensen er brutt. Nå er målet å komme seg topp 50 i løpet av sesongen. Fortsetter han som dette, kan det være mulig. Men ingenting er garantert. Vi får gjøre opp status når sesongen er over, og da er målet å ligge blant de 50 beste, sa pappa Christian Ruud etter finaletapet.

Kan skje i sommer

NRK og TV 2s tennisekspert Jan Frode Andersen mener at Ruud har forbedret de delene av spillet som han trengte for å bli blant topp 100.

– Han har tatt et nytt steg siden i fjor, spesielt på returene. Backhanden er blitt bedre, og han beveger seg bedre. Han er blitt bedre på de tingene som var litt for svake til å være blant topp 50 i fjor. Slik han spiller nå, er topp 50 er et helt relevant mål, sier Andersen.

Sverre Krogh Sundbø tror at målet duoen har satt seg for sesongen er realistisk, og at det kan skje allerede etter French Open i juni.

– Det er fullstendig realistisk. Hadde han vunnet i går hadde han allerede vært innenfor topp 60. Så jeg håper at han rir på den bølgen han er på i øyeblikket, og at han tar med seg formen til French Open. Om han i tillegg er litt heldig med trekningen der kan han være blant topp 50 om noen måneder, sier Sundbø.

Bare 20 år

Det er idrettssjef Sørvald enig i, selv om han mener man bør være tålmodig med 20-åringen. Hadde Ruud vunnet finalen søndag, ville han trolig ha havnet på 50-tallet på rangeringen allerede.

– Men vi må være tålmodig og huske at han er bare 20 år, så han har noen år igjen. Nå må vi tenke på at han skal bli så god som han kan bli. Det er fantastisk å bli nummer 68 i verden som 20-åring, det er ikke mange som trodde det for noen år siden, sier han.

Andersen, som selv var rangert som nummer 135 i sin aktive tenniskarriere, mener at han aldri vil oppleve å se en så ung nordmann så langt oppe på rankingen igjen.

– Dette er så stort. For oss som følger tennis er dette en idrettsbragd, og det største med det er at han akkurat har fylt 20. Det er helt rått, og jeg tror ikke vi får se dette i norsk tennis igjen, sier han.

Eurosport-kommentator Sundbø mener det er vanskelig å sammenligne idrettsprestasjoner, men peker på at tennis er en av verdens største individuelle idretter.

– Er du topp 50 i fotball hadde du vært stjerne på en av de største klubbene i verden. Det jeg håper er at han skal spille seg høyt nok til at allmennheten i Norge får gleden av hans idrettsprestasjoner, for de er helt fantastiske, sier Sundbø.

Serbiske Novak Djokovic topper rankingen foran Rafael Nadal.