Sagosen rømte Paris etter korona-utbruddet: – Utenkelig at noe slikt kan skje

Norges største håndballstjerne Sander Sagosen reiste hjem til Norge fredag og er i karantene i Trondheim.

Sander Sagosen valgte å forlate Paris fredag. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Idretten er det minst viktige nå. Hele situasjonen er surrealistisk. Mange mennesker blir syke og dør, sier Sagosen til NTB.

Han valgte å reise fra Paris fredag.

– Alt var uklart, og jeg ville hjem til familien min før grensene eventuelt ble helt stengt. Jeg har eget treningsrom her og trener for fullt. Slik sett er det helt ok.

Han peker på at sport bare blir en detalj i det store bildet for tiden.

– Det er jo nesten utenkelig at noe slikt som dette kan skje nå. Det er ukontrollert og uvisst, sier Sagosen om virus-situasjonen.

Bytter klubb til sommeren

Sagosen er inne i sine siste måneder som Paris St. Germain-spiller. Fra sommeren av bytter han klubb til tyske Kiel. Det kan være at han har spilt sin siste PSG-kamp.

Håndballen er stoppet, i første omgang til starten av april. Norges OL-kvalifisering i Trondheim i midten av april er utsatt inntil videre.

Det er også høyst uklart om den turneringen blir spilt i Norge eller flyttet til et annet sted.

OL-håndballen starter etter planen 24. juli. Tokyo-arrangøren har hittil vært klar på at lekene går som planlagt.

Norge har ikke spilt herrehåndball i OL siden 1972.