Bundesliga frykter milliardtap – jobber for å unngå kollaps

Milliarder står på spill i tysk fotball som følge av tiltakene som er iverksatt for å hindre spredning av koronaviruset. Selv storklubbene er på vakt.

Publisert: Nå nettopp

Det er usikre tider for Erling Braut Haaland og kollegene i tysk fotball. Foto: WOLFGANG RATTAY / X00227

NTB-DPA

Tysk fotball står i likhet med fotballen i mesteparten av Europa stille som følge av viruspandemien. Samtidig jobbes det med å kartlegge de økonomiske konsekvensene.

Skulle det vise seg umulig å gjennomføre det som gjenstår av sesongen i landets to øverste divisjoner, venter en økonomisk smell av nær uante dimensjoner.

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA snakkes det om et samlet tap på i størrelsesorden 8,25 milliarder norske kroner for klubbene i 1. og 2. Bundesliga.

Tapte TV-inntekter

Byrået har også fått bekreftet av kilder i Tysklands liga (DFL) at det ikke foreligger noen forsikringsavtale mot tapte TV-inntekter dersom resten av sesongen må avlyses på grunn av pandemien.

DPA skriver videre at det første målet nå er å unngå en total kollaps.

Dersom ikke sesongen kan fullføres, vil tapte TV-inntekter beløpe seg til rundt 3,7 milliarder norske kroner. Ni serieomganger gjenstår i Bundesliga. TV-avtalen har en samlet verdi på 14 milliarder kroner.

DFL skal også være smertelig klare over at TV-selskaper kan komme til å kreve kompensasjon for å ikke ha fått det produktet de har betalt for.

– Dette er private kontraktsmessige forhold som forståelig nok ikke er ment for publisering, opplyser hovedrettighetshaver Sky til DPA.

Møtes mandag

Den ufrivillige kamppausen vil også føre til et betydelig bortfall av sponsor- og billettinntekter. Ikke rart nervøsiteten har nådd styrerommene i de tyske klubbene.

– Det er et betydelig beløp. Vi er også en bedrift. Vi er selvsagt en fotballklubb, men det er også en økonomisk faktor i dette, sier Köln-sjef Alexander Wehrle til RTL/ntv.

Han maner samtidig til ro rundt den spesielle situasjonen som har oppstått.

Mandag skal ledelsen i Tysklands liga (DFL) møtes på et flyplasshotell i Frankfurt. Der skal situasjonen diskuteres og mulige veier mot å avslutte sesongen før 30. juni vurderes.

Storklubber som Bayern München og Erling Braut Haalands Dortmund er best rustet til å håndtere krisen tysk fotball nå står oppe i. Verre er det med de små og mellomstore klubbene. Bayerns mektige styreformann Karl-Heinz Rummenigge har uttrykt bekymring rundt hva som kan skje med dem.

Intensjonen er i øyeblikket å gjenoppta kampvirksomheten i april, men ingen vet i øyeblikket om det vil la seg gjøre.

