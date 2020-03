Tottenham-sjefen: – Den mest alvorlige utfordringen i min tid

Tottenham-sjef Daniel Levy har bygget Premier League-klubben over 20 år, men har aldri stått overfor større vanskeligheter enn det viruspandemien nå utgjør.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tottenham-miljøet er også preget av viruskrisen. Foto: Matt Dunham / NTB Scanpix

NTB-AFP

Det vedgikk den mektige Tottenham-sjefen da han onsdag fremla økonomiske tall for 2018/19-sesongen. De viste samlede inntekter på 460 millioner pund, tilsvarende 5,9 milliarder norske kroner.

Rundt en firedel av inntektene kom fra mesterligaeventyret som endte med finaletap.

Les også Bekreftet: Premier League blir utsatt

Flyttingen inn i klubbens nye hjemmearena bidro også til inntektsvekst, men i øyeblikket kommer det ingen penger inn på det området som følge av at koronaviruset har satt en stopper for all engelsk fotball.

– Vi er smertelig klar over at det framstår fullstendig upassende å gi oppmerksomhet til finansielle resultater i disse tider, når så mange enkeltpersoner og bedrifter står foran bekymringsfulle og vanskelige tider, sa Levy i en uttalelse onsdag.

– Vi er samtidig juridisk bundet til å offentliggjøre disse (tallene) innen 31. mars, la han til.

Tottenham-sjef Daniel Levy kommenterte klubbens fiansielle status i dag. Foto: Jon Super / NTB Scanpix

Mest alvorlige

Tottenham-sjefen rettet deretter fokuset mot viruspandemien som nå preger hele Europa.

– Vi går mot usikre tider både på jobb og i hverdagslivet. Jeg har brukt nesten 20 år på å bygge denne klubben, og det har vært mange utfordringer på veien, men ingen av denne størrelsesordenen. Pandemien er den mest alvorlige av dem alle, sa Levy.

Han er samtidig fast bestemt på å lose klubben gjennom krisen, slik at den er rustet og klar når virustiltakene oppheves.

– Med slik usikkerhet hengende over oss må vi alle jobbe sammen for å sørge for at skadene denne krisen utgjør ikke ødelegger klubbens fundament, sa Levy.

Les også Ryker Liverpools gull etter viruskaoset? Fotballekspert peker på flere muligheter.

Les også Tottenham-profilens familie ranet med kniv

Tenker på de ansatte

Han understreket samtidig at helsen til de ansatte og fansen går foran alt.

– Vi skal komme ut av dette sterkere og mer motstandsdyktige enn noen gang. Vårt håp er at viruset når sitt klimaks de kommende ukene, og at vi får en sommer vi kan glede oss over, sa Levy.

Les også Premier League trosset virusfrykt: – Sjokkerende holdning

Avslutningsvis understreket han at fotballen blir lite viktig i den kampen verdenssamfunnet nå kjemper.

Kampaktiviteten i Premier League er i utgangspunktet stoppet til begynnelsen av april. Pausen kan bli lenger.