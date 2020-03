Utøvere reiser seg i protest. Nytt krisemøte, men fortsatt klar på at OL går som planlagt.

Flere idrettsutøvere reagerer nå på hvordan idrettstoppene forholder seg til OL og koronakrisen. Etter et møte onsdag holder IOC på sine planer om at lekene skal avholdes.

Tirsdag ble sommerens fotball-EM utsatt til neste år. Nå spør mange hva som skjer med OL, som etter planen skal arrangeres i Tokyo rundt månedsskiftet juli/august.

Hayley Wickenheiser er medlem av utøverkomiteen i Den internasjonale olympiske komité (IOC). Hun protesterer mot at den mektige organisasjonen og Japans statsminister fortsatt insisterer på at lekene vil gå som planlagt.

– Fra en utøvers perspektiv kan jeg bare prøve å forstå angsten og skuffelsen utøvere føler akkurat nå. Usikkerheten ved ikke å vite hvor du kan trene i morgen, ettersom anlegg stenger og kvalifiseringsstevner blir avlyst over hele verden. Det er fryktelig når man har trent hele livet for noe, skriver hun i en twittermelding.

Hun er ikke alene og får støtte av stadig flere.

– Helsefarlig

Blant dem den greske stavhopperen Katerina Stefanidi. Hun er regjerende olympisk mester i øvelsen og medlem av Det internasjonale friidrettsforbundets (IAAF) utøverkomité.

– Det er ingen utsettelse og ingen kansellering. IOC setter oss i fare. Vi vil alle at OL gjennomføres, men å vite om en mulig utsettelse eller avlysning har stor betydning for min trening. Jeg kan komme til å ta risiko nå som jeg ikke ville tatt dersom det eksisterte en plan B om utsettelse eller avlysning, sier Stefanidi ifølge den engelskspråklige avisen Japan Times.

Manglende kvalik

En rekke britiske utøvere har tatt til Twitter for å uttrykke sin skuffelse over at IOC ikke er villig til å ta en beslutning nå.

– Nok en gang tar ikke IOC hensyn til utøverne. De prøver bare å gjøre sponsorene fornøyde og fylle sine egne lommer. Mer enn 43 prosent av utøverne har ikke kvalifisert seg og alle kvalifiseringskonkurranser er avlyst eller utsatt. Folk dør bokstavelig talt, skrev den britiske maratonutøverne Lily Partridge.

Nif har ingen krav til IOC

På en pressekonferanse onsdag formiddag sa idrettspresident Berit Kjøll at Norges idrettsforbund (Nif) ikke kommer til å kreve en rask avklaring av IOC. Nif er også den nasjonale olympiske komiteen i Norge.

– Vi forholder oss til IOCs offisielle uttalelser om gjennomføring. De har etablert en beredskapsgruppe. Der er også Verdens helseorganisasjon og japanske myndigheter med, i tillegg til IOC. Vi må ha tillit til at de tar de riktige avgjørelser i denne saken, sier Kjøll.

Hun fortalte også at IOC ville holde et møte med de nasjonale olympiske komiteene i Europa onsdag.

En talsmann for organisasjonen innrømmet at omstendighetene ikke er optimale.

– Dette er en eksepsjonell situasjon som krever eksepsjonelle løsninger, heter det i en uttalelsen som gjengis av nyhetsbyråene AFP og NTB.

IOC kom også med et svar til kritiske utøvere.

– IOC er fast bestemt på å finne en løsning som gir færrest mulig negative konsekvenser for utøverne, samtidig som integriteten til konkurransen og utøvernes helse ivaretas.

– Ingen løsning blir ideell i denne situasjonen, og derfor setter vi vår lit til at utøverne viser ansvar og solidaritet.

Etter møtet med de 50 europeiske nasjonale olympiske organisasjonene er det klart at IOC ikke er villig til å ta en beslutning om utsettelse eller avlysning ennå.

- IOC har informert oss om at man fortsatt holder fast på at OL arrangeres. Man erkjenner at det er usikkerhed omkring det, men de er blitt rådet av eksperter om at det ennå er for tidlig å treffe en annen avgjørelse, sier lederen av Danmarks idrettsforbund Morten Mølholm Hansen til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Jacobsen avventer svar

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er leder av utøverkomiteen i Norges idrettsforbund. Hun er fortsatt mer tilbakeholden med å kommentere direkte det som av mange idrettsutøvere oppfattes som sendrektighet.

– IOC holder flere digitale informasjonsmøter denne uken. Jeg ønsker ikke å si så mye om dette før de er gjennomført, og jeg er oppdatert på saken, sier hun i tekstmelding til Aftenposten.

Den britiske verdensmesteren i syvkamp, Katarina Johnson-Thompson synes det er i nærheten av umulig å forholde seg til egen idrett når de ikke får et klart svar fra IOC.

– De oppfordrer utøverne til å fortsette forberedelsen til OL så godt de kan, men myndighetenes bestemmelse fører til at område for trening stenges. Jeg føler at jeg blir presset til å trene og holde i gang den vanlige rutinen. Noe som er umulig, sier hun ifølge den engelske avisen Telegraph.co.uk.

Den franske tilkjemperen Kevin Mayer som tok sølv under OL i Rio for snart fire år siden, støtter den britiske utøveren.

– Hvis de insisterer på gjennomføring, fortelle det oss at de tenker mindre og mindre på utøverne og mer og mer på økonomiske tapene, sier han.

PS: Dette diskuteres samme dagen som den olympiske ild er på vei fra lekenes vugg ei Hellas til Japan med et fly fra Japan Airlines.