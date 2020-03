RBK-legende om Ajers ulempe: – Det er urettferdig

Harald Brattbakk ble ligamester med Celtic. Nå mer enn antyder han at den skotske ligaens «ikke god nok»-stempel er et minus for Kristoffer Ajer.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Harald Brattbakk ble ligamester med Celtic. Nå mer enn antyder han at den skotske ligaens «ikke god nok»-stempel er et minus for Kristoffer Ajer. Foto: NTB Scanpix

NTB

Ajer-agent Tore Pedersen sa i et intervju med NTB i forrige uke at den norske landslagsprofilen kommer til å forlate Celtic i sommerens overgangsvindu. Han oppga videre at interessen for 21-åringen er stor.

Det ergret åpenbart Celtic-trener Neil Lennon, som i etterkant har vært tydelig på at klubben ene og alene avgjør kontraktfestede Ajers framtid.

Den norske landslagsprofilen har to år igjen av sin nåværende avtale med den skotske mesterklubben, hvilket betyr at det trolig må en god slump penger til for å kjøpe ham fri.

Tidligere Celtic-spiller Harald Brattbakk mener Ajers tilholdssted er et klart minus både for forsvarsbautaen og klubben hans med hensyn til en eventuell overgangssum.

– Mange gode spillere i Skottland verdsettes ikke høyt nok fordi folk mener at skotsk fotball ikke er bra nok. (Virgil) van Dijk måtte gå til Southampton og spille to kamper der før Liverpool mente han var god nok, sier Brattbakk til den skotske avisen Glasgow Times.

Brattbakk scoret totalt 256 mål på 347 obligatoriske kamper for RBK, og er dermed mestscorende i klubbens historie.

Les også Celtic-sjefen kritisk til utspill fra Ajer-agent: – Har skutt seg selv i foten

Sammenligner med van Dijk

Måltyven, som spilte for Celtic fra 1997 til 2000, henviser videre til overgangssummene som var i spill da nederlandske van Dijk gjorde to klubbskifter på relativt kort tid.

– De (Liverpool) kunne kjøpt ham for 50 millioner pund rett fra Celtic, men måtte betale 25 millioner pund mer fra Southampton. Det er urettferdig, sier Brattbakk.

Han mener van Dijk-overgangen raske klatring på karrierestigen er et eksempel på at det finnes mange gode spillere i skotsk fotball som fint ville klare seg på langt høyere nivå. Den svenske spisslegenden Henrik Larssons overgang fra nettopp Celtic til Barcelona i 2004 kan tjene som et annet eksempel, mener Brattbakk.

I den spanske storklubben bidro svensken, som scoret 174 mål på 221 ligakamper for Celtic, til mesterligatriumf.

Les også Agent om mulig Ajer-salg: – Han forsvinner i sommer

Lønnshopp

Brattbakk innser at Kristoffer Ajer kan komme til å forlate Celtic, men ser ikke bort fra at nordmannen bør bli værende i Glasgow-klubben i ytterligere et par sesonger.

Han tror i utgangspunktet ikke at høyere lønn er en avgjørende motivasjon for landsmannen for et eventuelt klubbskifte, og fremhever Ajers toppkarakterer fra skolen som et eksempel på at 21-åringen har hodet på rett sted.

Les også Kristoffer Ajer skulle kombinere toppfotball med medisinstudier. De planene måtte han bare droppe.

Samtidig innser RBK-legenden at det etter hvert vil være dumt å takke nei til en solid oppgradering av størrelsen på lønningsposen.

– Jeg hørte at van Dijk doblet lønnen da han gikk til Southampton, og deretter mer enn doblet den på nytt da han gikk til Liverpool. Det utgjør naturligvis en forskjell, og du er dum dersom du sier nei til å doble pengene dine et annet sted, sier trønderen til Glasgow Times.

Han understreker samtidig at et klubbvalg må være rett sportslig sett også.