Skuffende start for Hovland i Orlando

Viktor Hovland er langt nede på listen etter første runde av Arnold Palmer Invitational i golf, etter en 74-runde i Orlando.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Viktor Hovland hadde en trøblete start i Orlando. Her under en tidligere turnering. Foto: Lynne Sladky / AP

NTB

Hovland var blant spillerne som startet dagen på 10. hull, og halvveis på sin runde var han ett slag under par etter en birdie på 11. hull og resten par.

Tre bogeyer på fire hull tidlig på den siste halvdelen ødela dagen for ham. Han trengte fire slag på 2. hull, seks på 4. hull og fem på 5. hull, alle ett over hullets par. Det ble med den ene birdien for dagen, og dermed er nordmannen to slag over par etter åpningsrunden.

Det gir foreløpig delt 80.-plass før alle spillerne har fullført sin runde.

Rory McIlroy er best av dem som har fullført første runde. Han gikk åpningsrunden på 66 slag, altså åtte bedre enn Hovland.