Fulham rykket ned fra Premier League

WATFORD - FULHAM 4–1

I helgen ble det klart at Huddersfield rykker ned fra Premier League. Tirsdag slo Fulham følge etter 1-4-tap borte mot Watford.

Dermed må Fulhams norske innslag, Håvard Nordtveit og Stefan Johansen, belage seg på spill i mesterskapsserien neste sesong. Nordtveit fikk ikke plass verken på gresset eller benken mot Watford. Johansen er Fulhams eiendom, men er utlånt til West Bromwich Albion.

Det begynte å se skummelt ut allerede etter 23 minutters spill da Abdoulaye Doucouré sendte hjemmelaget i føringen på Vicarage Road, men Ryan Babel tente et lite håp om fortsatt spill i den øverste divisjonen ti minutter senere.

Ingen annen Premier League-klubb har sluppet inn flere mål denne sesongen, og i annen omgang ble det tre nye og 76 totalt så langt. For på seks minutter i annen omgang slukket Will Hughes og Troy Deeney alt Fulham-håp for godt. På volley banket Hughes inn 2-1 via tverrliggeren etter en corner, mens Deeney hadde en enkel jobb med å øke ledelsen etter et flott soloraid av Andre Gray.

Da var det ikke mer luft igjen i Fulham-ballongen, og kvarteret før slutt satte Kiko Femenía punktum med sin 4-1-scoring.

Fakta: Engelsk eliteserie fotball tirsdag, 33. runde: Watford – Fulham 4-1 (1-1) Mål: 1-0 Abdoulaye Doucouré (23), 1-1 Ryan Babel (33), 2-1 Will Hughes (63), 3-1 Troy Deeney (69), 4-1 Kiko (75). Wolverhampton – Manchester U. 2-1 (1-1) Mål: 0-1 Scott McTominay (13), 1-1 Diogo Jota (25), 2-1 Chris Smalling (selvmål 77). Rødt kort: Ashley Young (57, to gule), Manchester U. (©NTB)

Nigel French / PA via AP / NTB scanpix.

