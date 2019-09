Fredag starter Casper Ruud og Norge jakten på opprykk til nivå to i den 119 år gamle tennisturneringen. Over to dager er det norske laget storfavoritt til å slå Georgia på Njård i Oslo.

Davis Cup er verdens største lagturnering innen herretennis. Den har en lang og stolt historie, men det siste halvannet året har det vært mye bråk rundt konkurransen.

– De har akkurat drept Davis Cup!

Uttalelsen tilhører den franske tennisstjernen Nicolas Mahut. Han var en av mange som i fjor vinter reagerte krast på forslaget om å revolusjonere Davis Cup-formatet.

«De har solgt turneringens sjel. Beklager, herr Davis», tvitret Frankrikes daværende Davis Cup-kaptein Yannick Noah.

Fakta: Davis Cup Tennisportens største lagturnering på herresiden. Oppkalt etter sin grunnlegger Dwight F. Davis. Ble arrangert for første gang i 1900. USA har vunnet flest ganger med 32 titler. Kroatia er regjerende mester. Turneringen er delt inn i fem nivåer. Lagene i verdensgruppen gjør opp om tittelen. Norge er i øyeblikket på nivå tre, men kan i helgen rykke opp med seier over Georgia. Det er gjort flere drastiske endringer i formatet foran årets sesong. 18 lag skal 18.–24. november spille om Davis Cup-tittelen i Madrid. Tidligere var det utslagsrunder spredt gjennom året, og ett av lagene spilte på hjemmebane.

Gullkantet milliardavtale

Sinnet stoppet ikke planene. Det internasjonale tennisforbundet (ITF) vedtok et halvt år senere de drastiske endringene. Fra 2019 skulle den eldgamle turneringen avgjøres i løpet av én uke i november med 18 nasjoner samlet på samme sted.

Frem til og med forrige sesong ble Davis Cup avgjort med utslagskamper i februar, juli, september og november. Med det gamle formatet spilte lagene enten på hjemme- eller bortebane. I år skal de beste gjøre opp om tittelen gjennom et sluttspill på nøytral grunn i Madrid.

Ideen om å endre Davis Cup til et slags VM i tennis ble gjort i samarbeid med det spanske investeringsselskapet Kosmos, som ble stiftet av Barcelonas forsvarsstjerne Gerard Piqué. Med grønt lys fra ITF kjøpte Kosmos turneringens kommersielle rettigheter for snaut 30 milliarder kroner. Avtalen varer i 25 år.

– I fremtiden vil vi se denne turneringen som en av de aller største på tenniskalenderen. Jeg er positiv, men det vil bli veldig vanskelig å overbevise alle det første året, sa Pique tidligere i år.

Fakta: Gerard Piqué Alder: 32 år (født 2. februar 1987) Nasjonalitet: Spansk Idrett: Fotball Posisjon: Midtstopper Klubb: Barcelona Gift med artisten Shakira. Grunnla investeringsselskapet Kosmos sammen med den japanske milliardæren Hiroshi Mikitani. Sistnevnte startet i sin tid netthandelgiganten Rakuten. I fjor kjøpte Kosmos de kommersielle rettighetene til Davis Cup for 3 milliarder euro over en periode på 25 år.

– Bør ikke bli Pique Cup

For enkelte har det vært vanskelig å godta at Davis Cup nå har en aktiv fotballprofil som frontfigur. 32 år gamle Pique er fortsatt en fast brikke i Barcelona-forsvaret.

– Vi blir nå styrt av en spansk fotballspiller. Det er som om jeg plutselig dukker opp og gjør endringer i Champions League. Det er latterlig. Han vet ingenting om tennis, sa australiernes Davis Cup-kaptein Lleyton Hewitt i januar.

Under fjorårets US Open ble Sveits-legenden Roger Federer sitert på at han syntes «det er litt rart å se en fotballspiller komme og blande seg inn i tennissportens anliggende». Han la til at «Davis Cup ikke bør bli Pique Cup».

Eurosport-kommentator Christer Francke forstår at tennismiljøet reagerer.

– Det er kanskje ikke det smarteste trekket å bruke Pique som frontfigur. Jeg tror ikke folk tar ham veldig seriøst, sier den tidligere tennisspilleren.

Ruud gir tommel opp

Jan Frode Andersen, som selv spilte Davis Cup for Norge mellom 1996 og 2006, minner om at tennis er en svært konservativ idrett. Han mener frustrasjonen også må ses i lys av det.

– Det blir litt som å prøve å endre Wimbledon. Da blir det ekstra ille når det i tillegg er en fra fotballen som står for endringene. Meningene er sterke, men jeg ser begge sider av det. På den ene siden har du tradisjonene, men ITF følte nok at de måtte ta grep for å gjøre Davis Cup mer attraktivt igjen.

Christian Ruud, trener og far til Norges stjernespiller Casper (20), er positiv til endringene i Davis Cup-formatet.

– Nå blir det færre kamper, og det tror jeg gjør spillerne mer motiverte til å spille turneringen. De ser at det ikke går altfor mye på bekostning av ATP-spill, sier Ruud.

– Det nye systemet gavner de lavere rangerte spillerne mer enn før. De får litt mer av kaken. Toppnasjonene tjente mer før, for da nøt de godt av fulle tribuner på hjemmebane og det økonomiske som kom med det.

I tillegg til Casper Ruud består det norske Davis Cup-laget av Viktor Durasovic, Lukas Lilleengen, Andreja Petrovic og Herman Høyeraal.