Hevder landslagsspiller kan være på vei til serieleder Bodø/Glimt

De leder småsensasjonelt Eliteserien etter 17 spilte runder og er i utfordrerposisjon til å kunne bli tidenes første seriemester fra Nord-Norge.

Nå hevder lokalavisen Avisa Nordland at Bodø/Glimt vil styrke staben i jakten på gull.

Fem landslagsmål

De hevder at AZ Alkmaars Bjørn Maars Johnsen skal være i kikkerten til gultrøyene.

Det skal være snakk om et lån ut sesongen for landslagsspissen med fem mål på 13 landskamper.

– Det har jeg ingen kommentar til på nåværende tidspunkt, sier Maars Johnsen til Avisa Nordland.

Landslagshelt

Så sent som i juni ble Maars Johnsen Norges helt på Færøyene, da Lars Lagerbäcks menn vant 2–0, sikret seg tre viktige poeng og så den potensielt nye Glimt-spissen score begge målene.

Lise Åserud / NTB scanpix

Han scoret også 1–0-målet i det som lenge så ut til å bli en ikonisk seier over Sverige i EM-kvaliken i mars, men som endte med uavgjort 3–3.

Solgte spiss

Den amerikanskfødte 27-åringen gikk lenge under lupen, men fikk sin landslagsdebut under Lagerbäck så sent som i 2017. Han har spilt for AZ siden i fjor og scoret seks mål på 22 kamper for AZ Alkmaar i Eredivisie.

Geir André Herrem forlot nettopp Aspmyra til fordel for Allsvenskan og Kalmar.