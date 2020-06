Holm til topps i kuske-NM

Hans Christian Holm var best over sju løp på Leangen og vant NM-gull i travkusking for tredje gang på fem år.

Hans Christian Holm tok sitt tredje NM-gull i travkusking i helgen. Her etter seieren i 2018. Foto: Roger Svalsrød / hesteguiden.com / NTB scanpix.

NTB

Holm fra Eiksmarka i Bærum gikk til topps i kuske-NM også i 2016 og 2018, skriver Equus.

Lørdag vant han etter en meget sterk avslutning. Holm hadde mange poeng å hente inn på ledende Jomar Blekkan etter fredagens løp. Blant annet ble det seier med favoritten Vill Jerven i siste løp, da Blekkan dessuten kjørte i galopp.

– Jeg har alltid satt pris på å delta i NM. De siste årene har fremgangene vært store, sa Holm etter å ha sikret NM-tittelen.

Rogalendingen Åsbjørn Tengsareid tok annenplassen, mens Dag-Sveinung Dalen fra Vikersund ble nummer tre. Blekkan falt ned til fjerdeplass i løpet av lørdagens løp.

I alt besto kuske-NM av sju løp som ble kjørt over to dager på Leangen travbane.