Eliteserien direkte: Vålerenga avga poeng på hjemmebane etter dramatisk oppgjør

DEL Aalesund så ut til å være på vei mot sin første seier for sesongen, men slapp inn to mål på to minutter. Vålerenga hadde klart momentumet i kampen, men da Sam Adekugbe ble utvist få minutter senere snudde kampbildet igjen. De 20 siste minuttene var preget av lavt tempo, og kampen ebbet ut i 2-2.

90 + 1′ DEL Fridjonsson blir avblåst for en dytt inne i feltet.

90 + 1′ DEL Lagt til tre minutter.

90′ DEL Aalesund prøver, men timingen sitter ikke helt. Vålerenga virker godt fornøyd med ett poeng.

88′ DEL Fin stikker mot Hatlehol, men Klaesson kommer ut i tide og får avverget.

86′ DEL Dønnum løper opp en lang ball i bakrom. Prøver å få lagt den inn, men får et dårlig touch og mister ballen.

84′ DEL Innlegget blir for kort. Aalesund rydder unna.

84′ DEL Frispark til Vålerenga i god innleggsposisjon.

81′ DEL Lavt tempo i kampen nå.

81 ′ Spillerbytte - Aalesund Izunna Uzochukwu Ståle Sæthre

81 ′ Spillerbytte - Aalesund Jørgen Hatlehol Shaquill Sno

78′ DEL Castro snurrer rundt inni boksen. Prøver å legge inn, men den blir blokkert og går inn til Klaesson.

75 ′ Hjørnespark Svinges inn fra Castro, over alt og alle.

75′ DEL Hjørnespark til Aalesund.

74′ DEL Aalesund som har kontroll nå.

71 ′ Spillerbytte - Aalesund Oddbjørn Lie Daan Klinkenberg

70′ DEL Nå er det dramatisk her! Vålerenga hadde helt klart momentumet etter de to raske scoringene, men nå har Aalesund fått en god mulighet til å ta sesongens første seier.

69 ′ Rødt kort! Sam Adekugbe - Vålerenga Får sitt andre gule kort for filming. Backen kommer seg inn i boksen og faller etter meget lett kontakt med en Aalesund-spiller.

69′ DEL NESTEN 3-2! Dønnum får ballen på kanten og tar den med seg inn i feltet. Legger den videre til Vilhjalmsson, som står nærmest upresset på åtte meter. Får ikke skuddet forbi Kongshavn,

65 ′ Mål for Vålerenga! Vålerenga 2 - 2 Aalesund Mål: Bård Finne Målgivende: Aron Dønnum TO RASKE! Vålerenga vinner ballen etter et hjørnespark. Shala prøver å sende Dønnum fri i bakrom, men det ser ut til at Sno får avverget. Sno takler imidlertid inn i Dønnum, som dermed er alene med keeper. Finne kommer etter, og Dønnum legger den forbi Kongshavn og til Finne som bare kan spasere inn utligningen.

64 ′ Mål for Vålerenga! Vålerenga 1 - 2 Aalesund Mål: Benjamin Stokke Målgivende: Matthias Vilhjalmsson Vilhjalmsson får ballen inne i boksen og legger den fint videre innover i feltet. Der dukker Stokke opp og trenger bare å sette ut foten.

62 ′ Gult kort! Niklas Fernando Castro - Aalesund Går ned inne i boksen. Filming mener dommeren, og gir ham det gule kortet.

62′ DEL ER DET MULIG? Kongshavn må ut for å avverge Stokke, og havner helt i ingenmannsland. Lekven er rolig og finner Dønnum, men Vålerenga-vingen treffer bare Grønner på strek. Ballen triller nærmest på streken, før Aalesund får den ut til hjørnespark.

60′ DEL Dønnum forbanna etter at han ikke fikk frispark like utenfor boksen. Ble tydelig holdt først, før han ble stoppet av to Aalesund-spillere da han prøvde å drible seg inn i 16-meteren.

59′ DEL Fridjonsson er ute på banen igjen, men ser ut som han fremdeles har vondt. Har gått hardest utover høyrearmen, virker det som.

58′ DEL Fagermo tar grep med to offensive bytter.

58 ′ Spillerbytte - Vålerenga Benjamin Stokke Fredrik Oldrup Jensen

58 ′ Spillerbytte - Vålerenga Bård Finne Osame Sahraoui

56′ DEL Fridjonsson ligger nede etter smellen med stanga. Tydelig vondt.

56′ DEL Nesten! Castro lobber ballen over Klaesson og mot Fridjonsson. Ballen (og Fridjonsson) treffer stanga.

53′ DEL Aalesund tar få sjanser i spillet. De er nok veldig fornøyd med det nåværende kampbildet.

51′ DEL Adekugbe prøver seg med et innlegg, men slår den langt over mål.

49 ′ Gult kort! Sam Adekugbe - Vålerenga Altfor sen.

47 ′ Mål for Aalesund! Vålerenga 0 - 2 Aalesund Mål: Hólmbert Aron Fridjonsson AALESUND DOBLER! Tollås Nation får en fot på et innlegg fra Sno, men sender den over egen keeper og mot mål. Så ut som om Fridjonsson fikk et liiiiite touch på ballen før den gikk over streken.

46 ′ Spillerbytte - Aalesund Markus Seehusen Karlsbakk Simen Nordli

2. omgang

Pause

45 + 2′ DEL Meget bra Vålerenga-angrep avslutter omgangen. Fint spill frem til Sam Adekugbe får ballen av Shala. Den kanadiske backen med et håpløst forsøk på avlevering, og Aalesund får ballen unna. 1-0 til gjestene halvveis!

43′ DEL Antall løpte meter på Borchgrevink kunne vært interessant å se på. VIF-backen har i praksis vært ving hele 1. omgang når laget har hatt ballen

42′ DEL Corner Vålerenga. Shala slår den i farlig sone, men gjestene får rensket.

42′ DEL Nesten for Vålerenga! Dønnum spiller opp Borchgrevink på høyresiden igjen. Innlegget er flatt og fint og går på foten til Sarahoui, men han får ikke til avslutningen skikkelig! Vi setter sjanse der også!

40′ DEL Borchgrevink og Dønnum prøver igjen, nå med overlap. Sistnevnte litt for ivrig i avleveringen, som blir akkurat for lang for Borchgrevink.

39′ DEL Vi noterer Vålerengas første målsjanse på den. Aalesund har to - scoringen og Castros skudd rett utenfor. Ballinnehavet er i VIFs favør, derimot...

38′ DEL Sjanse Vålerenga! Nå skjer det mye på Intility! Borchgrevink/Dønnum finner hverandre hele tiden. Borchgrevink får ballen tilbake fra sin flankekompis og bruker venstrefoten til å stikke gjennom Vilhjalmsson. Islendingen skyter fra god posisjon, men Kongshavn stopper ham med bena!

34 ′ Mål for Aalesund! Vålerenga 0 - 1 Aalesund Mål: Hólmbert Aron Fridjonsson Målgivende: Davíð Kristján Ólafsson Og der scorer Aalesund! Nydelig angrep, vakkert innlegg, deilig avslutning! Helislandsk kombinasjon, skarp som en Svartadaudír! Nesten fra krittet på venstresiden banker Olafsson inn en skruball som Fridjonsson kaster seg frem på. Klaesson får en hånd på ballen, men greier ikke stå imot kraften når Aalesunds spiss stupheader inn ledermålet på Intility!

33′ DEL Aalesund mer med nå!

33′ DEL Det blir corner siden Klaesson såvidt er borti skuddet, men den heades unna.

32′ DEL Nesten! Castro skyter IKKE - spiller istedet ballen tvers til Peter Orry Larsen som får bedre vinkel. Skyter hardt – men over.

32′ DEL Eks-VIF Niklas Castro skal skyte...

31′ DEL Nytt Aalesund-frispark. Simen Bolkan Nordli legges i bakken på 23 meter av Shala.

30 ′ Gult kort! Fredrik Oldrup Jensen - Vålerenga VIF-sentralen er først på ballen i en 50-50-duell mot Bizoza. Men Tom Harald Hagen vurderer det likevel til gult.

28′ DEL Borchgrevink prøver å legge den på bakre stolpe. Blir for høy og hard. Svakt slått av den vanligvis presise høyrefoten til VIF-backen.

27′ DEL Sahraoui fortsetter å drible. Smyger seg forbi Sno, som legger ned Oslo-gutten. Frispark utenfor 16-meteren, nesten ved dødlinjen, for Vålerenga.

26′ DEL Over 68 prosent ballbesittelse for Vålerenga ifølge Eurosports tall her – etter 25 minutter.

25′ DEL Korridorfrisparket blir ingen farlighet.

24 ′ Gult kort! Daan Klinkenberg - Aalesund AaFK-stopperen får også gult for den.

24′ DEL Vålerenga surfer videre på høyrebølgen. Borchgrevink lobber fri Dønnum, som kommer en mot en mot Klinkenberg. Han er sent ute i taklingen og feier ned VIF-vingen. Klart frispark.

22′ DEL Saharaoui dribler og mister på egen halvdel, men lagkameratene rydder opp for unggutten.

21′ DEL Sjanse Aalesund! Meget bra spill av gjestene, litt ut av det blå. Spiller av press med kjapt, fremoverrettet pasningsspill. Bizazo driver fremover, vender bort Näsberg og overlater til Castro som skyter utenfor. Kampens beste mulighet!

21′ DEL Dønnum/Borchgrevink fortsetter å plage Aalesund på deres venstre side. Mye skjer der.

17′ DEL Sahraoui prøver seg på en "elastico"-finte, senest vist frem i Eliteserien av Kristiansunds Bent Sørmo, men Grønner lar seg ikke lure.

15′ DEL Dønnum på hugget i dag. Spiller opp Shala fint fra trengt posisjon. Sahraoui får ballen og får nesten trædt gjennom Shala igjen. Nesten!

13′ DEL Dønnum skyter frisparket selv. Ålreit treff, men rett på Kongshavn. Han gir retur, men ingen i nærheten, og Aalesunds seriedebutant kan plukke opp restematen uten å være truet av gribbene.

12′ DEL Vålerenga er høyrevridde nå. Borchgrevink og Dønnum kombinerer igjen. Dønnum prøver å drible to Aalesund-spillere i samme bevegelse og blir lagt i bakken av Klinkenberg. Frispark i fin posisjon!

11′ DEL Endelig bryter Aalesund av VIF-forsøkne og setter fart. Ender på høyresiden hos Sno, som legger fint inn. Klaesson er ute og bokser unna. Halvskummelt!

10′ DEL Kampbildet fortsetter. Masse Vålerenga-pasninger. Ender i en fin dobling på høyrekant mellom Dønnum og Borchgrevink, men ballen har akkurat passert dødlinjen når backen legger inn mot Vilhjalmsson på bakre.

7′ DEL Masse trekk innad i Vålerenga før ballen spilles ut til Dønnum på høyresiden. Innlegget til vingen klareres.

6′ DEL Vålerenga med klart mest ball i starten!

1′ DEL Borchgrevink slår inn fra høyre og Vilhjalmsson hopper over. Kun oransje mann som tar imot ballen, dessverre - for Vålerenga-angrepets del.

1′ DEL Da er vi i gang på Intility!

1. omgang

Kampen har startet

DEL Aalesund-trener Lars Bohinen gir keeper Gudmund Kongshavn seriedebuten i kveld! Den tidligere VIF-spilleren erstatter Andreas Lie, som har stått de første rundene for AaFK. Bohinens XI er trolig 3-4-3: Gudmund Kongshavn - Ståle Stålinho Sætre, Jonas Grønner, Daan Klinkenberg - Shaquill Sno, Peter Orry Larsen, Parfait Bizoza, David Olafsson – Niklas Castro, Holmbert Fridjonsson, Simen Bolkan Nordli.

DEL På benken har Dag-Eilev Fagermo følgende: Kjetil Haug (reservekeeper), Amin Nouri, Johan Lædre Bjørdal, Felix Horn Myhre, Benjamin Stokke, Odin Thiago Holm og Bård Finne.