Henriksen gjør én endring på RBK-laget

Gjermund Åsen får sesongens første startplass i Henriksens Rosenborg.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Gjermund Åsen får sjansen fra start mot Brann. Her får han instrukser fra Trond Henriksen under lørdagens trening på Lerkendal. Foto: Kim Nygaard

– Jeg håper at hver enkelt skal fremstå som de har lyst til å være utpå der, at de gjør en skikkelig jobb for laget. At de jobber steinhardt med et smil om munnen.

Det sier vikar-sjef Trond Henriksen før kveldens kamp på Brann Stadion.

Kun tre dager har gått siden Eirik Horneland og Rosenborg ble enige om å avslutte arbeidsforholdet med umiddelbar virkning.

Les også Henriksen: – Jeg forventer telefon fra Nils Arne

Les også Ekspertene om RBK-jobben: Disse seks kan ta over for Horneland

– Ikke tenke for mye

To treningsøkter senere, er Henriksen klar på at han ikke rekker å gjøre omfattende endringer.

– Jeg må tenke på hvor det er viktigst å komme i gang, og det enkle er det beste. At spillerne ikke tenker for mye når de spiller fotball. Jeg vil at det skal gå litt mer på automatikken, og at spillerne fyller rollene sine med den spisskompetansen de har. Så får vi ta det derfra, sier han.

Les også Her er Ciljan på vei hjem til Trondheim

Les også Droppet formasjonstrening: Disse grepene tar Henriksen før Brann-kampen

Åsen og Trondsen fra start

Den eneste forandringen Trond Henriksen gjør på startelleveren, er at han gir Gjermund Åsen muligheten fra start. I rollen som venstre indreløper. Åsen har to innhopp så langt denne sesongen. Trønderen kom inn i andre omgang både i premieren mot KBK og i Hornelands siste match mot Glimt.

Birger Meling fikk rødt kort mot Glimt, og soner karantene mot Brann. Det åpner for at Anders Trondsen igjen starter på venstrebacken.

Slik spiller Rosenborg mot Brann:

André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Anders Trondsen – Kristoffer Zachariassen, Marius Lundemo, Gjermund Åsen – Pål André Helland, Dino Islamovic, Samuel Adegbenro