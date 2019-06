Han har 91 kamper i Premier League. I dag dømmer han Moldes andrelag

Han debuterte i den engelske toppdivisjonen i 2013 og var en FIFA-dommer mellom 2016 og frem til han ga seg i England i august i fjor.

I sin tid i England dømte han blant annet Community Shield-kampen mellom Arsenal og Chelsea i 2017.

Flyttet til Norge i fjor

Den tidligere toppdommeren flyttet til Norge i fjor da hans kjæreste er norsk og de har bosatt seg i Oslo-området.

– Jeg jobber hardt for å tilpasse meg, ikke bare til norsk fotball, men også til mitt norske liv. Mine norskkunnskaper blir gradvis bedre. Jeg har lært å stå på ski, og taco på fredager virker ikke lenger som en sprø ting å gjøre, sa han i et intervju med NTB.

Til nå har han ikke dømt høyere enn fjerdedivisjon her til lands og mandagens kamp mellom Stabæk og Moldes rekrutter er hans første i tredjedivisjon.

Kan Molde 2 slå Stabæk 2 på bortebane?

Før debuten i fjerdedivisjon innrømte han det åpenbare til NTB: det er stor forskjell fra Premier League.

– Men det finnes ingen kamper som er enkle å dømme, så man må gå til enhver kamp med den største respekt. I de få kampene jeg har dømt i Norge har jeg blitt imponert, og jeg gleder meg til å dømme flere slike kamper.

Det ble spekulert i engelske medier om at Madley måtte gi seg som dommer i England fordi han hadde vært ufin i media, men det benektet han og sa til NTB at dommere i Premier League ikke får lov til å ha kontoer i sosiale medier.

Roald, Berit / NTB scanpix

Vil dømme i Eliteserien

Madley er klar på at han vil hele veien til toppen, så kanskje man får se han dømme Stabæk og Moldes førstelag mot hverandre senere i sesongen allerede.

– Jeg er sikker på at alle dommere i Norge har et ønske om å dømme i eliteserien, og jeg er intet unntak. Som dommer ønsker man å prøve seg på det øverste nivået, og sånn sett er det fint å ha et mål å strekke seg etter, sier Madley.