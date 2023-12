Viaplay-kommentatoren bekrefter at han snart er ansatt i firmaet Fenomen TV film og scene. Der skal han skape film og TV-serier.

Høglund har kommentert håndball for Viaplay siden 2016. Han har avtale om å jobbe også under håndball-EM for menn i januar. Men er ikke lenger ansatt i selskapet. Siden 1. desember har han i VM jobbet som frilanser i sin gamle jobb.

– Vi har begge et mål om at det skal bli et form for samarbeid også neste år. Vi vet ikke hvor mye. Men jeg har lyst til å fortsette som programleder for Formel 1 i hvert fall. Jeg er veldig glad i det, sier Høglund til VG.

– Hva med håndball i fremtiden?

– Jeg har lyst, men det er jo vanskelig å vite helt hvordan livet ser ut om ett år. Jeg vet ikke hvor mye tid den nye jobben vil ta. Om det hele tatt praktisk er mulig. Så jeg kan ikke love noe hundre prosent, svarer Høglund som har fulgt alle mesterskap med Thorir Hergeirsson som landslagssjef i 2009.

De første årene jobbet han som radioreporter for P4.

SISTE REIS? Det kan være det siste håndballmesterskapet Daniel Høglund (til høyre) kommenterer med ekspert Gunnar Pettersen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Høglund sier at det hverken er Viaplays økonomiske krise eller uenigheter som ligger bak avgjørelsen.

– Jeg har vært 18 år samme selskap og har lyst til å gjøre noe annet, sier han.

Daniel Høglund forteller at han hadde to store drømmer som barn: Sportskommentator og filmregissør.

– Nå tenker jeg at jeg vil oppfylle den andre drømmen, sier han.

Han har for lengst fått smake på filmbransjen. I 2022 kom fotballfilmen om landslaget 90-tallet. «Alt for Norge» regisserte Høglund sammen med Jo Vemund Svendsen. Den ble kritikerrost blant annet i VG, men ble ingen kommersiell suksess våren da coronarestriksjonene faset ut.

– Men det ga så absolutt mersmak, sier han.

Høglund forteller at han selv tok initiativet over for sin nye arbeidsgiver. Det kjente TV-fjeset vil ikke røpe hva han skal jobbe med.

– Jeg kommer til å jobbe med to til tre konkrete prosjekter, sier han.

– Vil det handle om sport?

– Det er ikke noe mål. Kanskje tvert imot, svarer han.

Men Høglund utelukker ikke at han skal jobbe ned filmprosjekter om idrett.

– Jeg vil jobbe med god historiefortelling. Da spiller det ikke noen rolle hva det er. Om det er sport, eller om det er andre dokumentariske ting, sier han.

Han forteller at han som barn satt i oppe i et tre og kommenterte fotballen i skolegården, men det handlet også mye om film under oppveksten i Larvik.

KLAR FOR NOE NYTT: Daniel Høglund. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Hjemme har han fortsatt mange minner. Særlig fra Ringenes Herre. En gang brukte han alle sparepengene på å kjøpe en 24 karats ring med tilknytning til Peter Jacksons filmtrilogi.

Men kona vil slettes ikke ha alle minnene hans i stua. Så kontoret er fullt i huset på Nordstrand i hovedstaden.

Daniel Høglund har opplevd tøffe tider.

Han er to ganger dømt for fyllekjøring. TV-profilen er uten førerkort, men mener at han har lagt problemene bak seg.

– Noen ganger så trenger man jo noe sånt for å for å stake ut en ny og bedre kurs. Så det er jeg jo veldig glad for, sånn som når vi sitter her nå. Selv om det har vært en ubehagelig opplevelse, selvfølgelig, sier han.