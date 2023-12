«Rigget», skriver Aftonbladets profilerte håndballreporter Johan Flinck om VM-oppsettet i en kommentar 1. desember.

Før trekningen begynte 6. juli i sommer, hadde turneringsdirektøren i det internasjonale håndballforbundet (IHF) en beskjed:

– I henhold til IHF-regelverket har vertsnasjonene retten til å tildele ett lag til hver gruppe og (dermed) by. Siden vi har åtte grupper totalt, betyr det at åtte lag allerede er plassert, sa IHFs Patric Strub.

I praksis betyr dette at vertsnasjonene i en viss grad kan skreddersy sin vei frem mot medaljene.

AIM TO EXCITE: Det internasjonale håndballforbundet under presentasjonen av oppsettet av de åtte første lagene i håndball-VM. «Trekningen», som Flinck skriver i anførselstegn i sin kommentar 1. desember. Foto: Skjermdump fra IHF på YouTube-sendingen av VM-trekning 6. juli

Danmark valgte Tyskland, som også kan ha kommersielle hensyn ettersom de er naboland.

Norge valgte det antatt sterkeste laget Frankrike som sin sannsynlige motstander i hovedrunden, som begynner onsdag kveld.

Det betyr at de ikke kan møte de franske medaljefavorittene på nytt før i en eventuell finale.

Svenskene valgte på sin side det antatt svakeste laget fra første seedingsgruppe, Montenegro. På den måten unngår de å møte noen av de andre kanonene før kvartfinalen. I tillegg øker dette sjansen for å få en lettere motstander i kvartfinalen, i alle fall på papiret.

Det er dette Flinck viser til, når han skriver at Sveriges vei mot VM-medaljer er rigget. Dagbladet og Nettavisen har omtalt Flincks utspill.

– Nå er det sterke nasjoner som er vertskap nesten hele tiden, og de skal ikke behøve å rigge veien fram på denne måten, utdyper Flinck overfor VG.

Viaplay-ekspert Ole Erevik peker på at det ideelt sett burde vært en trekning, men at håndballen ikke er større enn at slike hensyn må tas for å bevare interesse. Men:

– Det er interessant å observere at flere av dem som argumenterer for at vi er eller bør være en verdensidrett, går god for løsninger som ytterligere tilgodeser de beste nasjonene og gjør det enda vanskeligere for dem som forsøker å nærme seg, sier Erevik.

Men hva mener så Norges Håndballforbund om systemet?

– Dette er et system som er mest hensiktsmessig nå. Det har ikke vært noen diskusjon om systemets oppbygging hverken med andre nasjoner eller med IHF. Samtidig må vi alltid være villig til å lytte til omgivelsene og må være klar for å evaluere og eventuelt forbedre i samarbeid med IHF og de andre nasjonene, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

PÅ PLASS I VM: IHF-president Hassan Moustafa (venstre) med Norges håndballpresident Kåre Geir Lio under VM-kampen mellom Slovenia og Island i Stavanger 30. november. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Vil Norge ha samme holdning når VM-systemet skal diskuteres i fremtiden?

– Det har vi ikke diskutert. Det kommer selvfølgelig an på om det finnes bedre alternativer.

– Kan du se at dette systemet gir vertsnasjonene fordeler?

– Vi tror VM blir rettferdig inn mot kvartfinale, semifinale og finale. Dette VM er spesielt med tre arrangørnasjoner. Vi har valgt å arrangere VM på denne måten basert på kvalitet, rettferdighet og av hensyn til det sportslige, marked og publikum.

Han er dermed ikke med på at systemet er en form for rigging i favør vertsnasjonene, slik Flinck hevder.

– Det har aldri vært diskutert hos oss. Det er urimelige beskyldninger, sier Lio.

Heller ikke at Norge valgte Frankrike for en lettere vei til finalen er han med på.

– Vi har valgt Frankrike fordi vi ville trekke til oss så mye publikum som mulig på spilledagene hvor Norge ikke har kamp. Det samme har Danmark gjort med Tyskland, sier Lio.

Lio argumenterer med at Norge ser ut til å møte en av VM-finalistene fra 2019, Nederland eller Spania, i kvartfinalen kommende tirsdag. Det er ikke en ønskesituasjon, mener han.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) fikk en rekke spørsmål om temaet. De har ikke besvart dem.

Disse spørsmålene stilte VG til IHF Vis mer ↓ Konkret hvor i reglene står det at vertsnasjonene kan tildele andre lag deres grupper?

Hvorfor har vertsnasjoner lov til å tildele andre lag?

Hvordan stemmer dette overens med deres retningslinjer for fair play?

Ettersom lagene kun ble lest opp på scenen: Hvorfor er det ikke en åpen prosess bak hvilket lag som blir tildelt hvor av vertsnasjonene?

Hvordan er det fair play at vertsnasjonene får mulighet til å velge sin konkurranse ut fra også sportslige kriterier, slik den svenske VM-sjefen Krister Bergström hevder overfor Aftonbladet at de har gjort?

Den svenske kommentatorene Johan Flinck sier at Sveriges vei mot medaljene er rigget. Hva er deres kommentar til det?

Åpent spørsmål: Noe annet dere ønsker å legge til? Spørsmålene ble sendt på e-post klokken 10.43 onsdag 6. desember. Disse ble senere fulgt opp med en svarfrist på klokken 15.00 samme dag.

Trener Thorir Hergeirsson var ikke interessert i å snakke om temaet på et pressemøte før kveldens kamp mot Angola klokken 20.30 (sendes på TV 3).

Det er før mesterskapet presisert at mediemøtet på kampdag skal handle om selve kampen.

– Det er et spørsmål du kan spare til i morgen. Så skal jeg svare deg helt åpent og ærlig på det, sier islendingen på VGs spørsmål.

Dagbladet spør om det faktum at Norge kan unngå å møte Frankrike og Danmark helt frem til en eventuell finale med dette oppsettet. Hergeirsson svarer at han har fokus på en kamp av gangen.

– Og så ofrer jeg ikke det andre så mange tanker akkurat nå, sier han.

VG: – Men det at Norge skal møte Frankrike i løpet av denne hovedrunden. Hvilke sportslige fordeler gir det?

– Jeg er ikke der. Jeg er i dag. Vi skal møte Angola. Poenget er at det spørsmålet kan du stille når vi skal møte Frankrike. Nå skal vi møte Angola.

– Men grunnen til at jeg spør om det nå er jo nettopp fordi at det er nå debatten går.

– Ja, du må vente på svar fra meg på det.