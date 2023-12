Men aller først ønsker Graham Hunter, mannen som har skrevet bok om den nåværende City-manageren, så godt som å utelukke teorien om at Guardiola leder Erling Braut Haaland og andre spillere med jernhånd på alle områder.

Ikke minst om Guardiolas tanker om fotballspillere som blir enorme stjerner og dyrker sin egen merkevare.

– Ja, Erling har interesse i mote, klokker, biler, sosiale medier. Men Pep er først og fremst en hauk når det gjelder vekt, søvn og streng på at det ikke blir mye festing. Det er problematisk for ham.

– Derfor elsker Pep Erlings besettelse av detaljer rundt søvn og diett. Hvis Erling ved et mirakel mister konsentrasjonen, oppfører seg dårlig, så nøler ikke Pep med å sette ham på plass. Men jeg kan ikke se det skje. Ingenting av det Erling eller folkene hans holder på med, gjør Pep forbannet.

HAR SUKSESS: Pep Guardiola og Erling Braut Haaland, her underveis i Champions League-kampen mot Young Boys sist uke. Foto: PETER POWELL / EPA / NTB

For Haaland har virkelig ikke ligget på latsiden siden han ble Manchester City-helt, vant The Treble og knuste målrekorder sist sesong.

Listen over kommersielle samarbeid har økt i takt med populariteten verden over og nå omtales nordmannen som et av idrettsverdens heteste sponsorobjekt.

Hunter mener vi må gå tilbake i tid for å forstå Guardiola og hva han reagerer negativt på hos spillerne han leder.

Haalands merkevarebygging og kommersielle aktivitet: Vis mer ↓ Gjennom sommeren og høsten har Haaland vist frem en rekke nye samarbeidspartnere. Først på moteshow i Italia, senere som del av et PR-event der han var frontfigur til TV-spillet EA FC 23 (tidligere Fifa). Senere har han samarbeidsavtaler med Prime og stilt opp i reklamekampanje for selskapet Beats by Dre. Haaland er hovedpersonen i filmen sammen med en av verdens aller største idrettsstjerner: LeBron James. Fra før av er det kjent at Haaland har et kommersielt samarbeid med Nike, Aquafigure og Breitling. Bare for å nevne noe.

Forfatteren avfeier innledningsvis alle sammenligninger med sir Alex Fergusons lederstil, der den tidligere Manchester United-managerens behandling av superstjernen David Beckham kanskje står frem som den mest omtalte. Den har fått nytt liv gjennom en dokumentar.

Der Ferguson fungerte som en «sersjantmajor» og ifølge Hunter ville «kontrollere» alt spillerne gjorde i mange av sine United-år, ville Guardiola ha et nært forhold til spillerne sine i Barcelona.Men han var ufravikelig i kravene til prestasjoner og lydhørhet på treningsfeltet og i kamper.

– Så når vi snakker om Haalands merkevarebygging, aktivitet utenfor banen, så er det aldri spillernes kommersielle virksomhet som har gjort ham forbanna. Husk at kona til Pep jobbet i moteindustrien. Pep har selv vært modell og gått ned catwalken, minner Hunter om.

TURBULENT FORHOLD: Sir Alex Ferguson og David Beckham, her avbildet tilbake i 2002. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Historien om en ung Guardiola som i 1993 gikk modell for et klesmerke fikk oppmerksomhet. Mest fordi Guardiola fikk refs av treneren sin, den ikoniske Johan Cruyff.

– Cruyff var rasende. Poenget med å fortelle det er at man ikke må tro at Pep er skrudd og en som misliker glede. Det er mye mer ved ham. Han bryr seg veldig enkelt om hvordan spillerne trener, hvordan de tar til seg instrukser og beskjeder på treningsfeltet, hvordan de følger med på videomøter og analyser og til slutt hvordan de presterer på banen. Er den pakken god nok, så går alt utenfor banen helt fint.

STOR RESPEKT: Pep Guardiola, her sammen med avdøde Johan Cruyff i 2010. Cruyff var en spiller og manager Guardiola hadde enorm respekt for. Foto: ALBERT GEA / Reuters / NTB

Hunters fortelling bekreftes langt på vei av Guillem Balagué. Spanjolen har skrevet bok om Guardiolas eventyr i Barcelona og fulgt karrieren hans tett i ettertid.

Han påpeker overfor VG at City-manageren selv har nytt godt av de enorme kommersielle kreftene i fotballen.

– Men han er som Ferguson: Det blir et problem hvis andre ting er mer viktig enn laget, og han føler det blir en forstyrrende faktor. Han lovpriste en gang Andres Iniesta, fordi han var den gamle typen fotballspiller som ikke gjorde så mye ut av seg, og som Pep sa han foretrakk.

– Men han sa også at ting har forandret seg. Han behersker den enorme businessen fotballen har blitt og at alle vil ha en bit av den.

HAR SKREVET BOK OM STORE FOTBALLPERSONLIGHETER: Guillem Balagué, her avbildet i VG-huset i forbindelse med en lansering av en bok om Lionel Messi. Foto: Roger Neumann / VG

Det startet perfekt for Guardiola i Barcelona.

– Se for deg at det er mating i dyrehagen. Der spillerne har vært sultne i noen år. Så kommer maten på bordet. Alle konsentrerer seg om maten – ikke champagnen, sier Hunter for å illustrere den uhyre sterke perioden for den katalanske storklubben.

Men på det fjerde året følte Guardiola at ideen om «å være nær spillerne» i tusen knas.

– Da var det spillere som, mer enn å bygge merkevare, i stedet festet en del. Forholdet mellom Pep og mange av spillerne ble vanskelig. Strikken ble tøyd langt. Pep endret seg ikke og så ikke det komme.

ISKALDT FORHOLD: Mellom Pep Guardiola og Zlatan Ibrahimovic på trening i desember 2009. Foto: ALI HAIDER / EPA / NTB

I Barcelona fikk også Guardiola sitt første ordentlige møte med en fotballens store superstjerner. Det gikk ikke bra.

Klubben hentet på et tidspunkt Zlatan Ibrahimovic. Ifølge den svenske spissen, som i dag har lagt opp, fortalte Guardiola ham at «husk, her kommer vi ikke i Ferrari».

Ifølge Zlatan gjorde han det stikk motsatte dagen etter og kjørte sin røde Ferrari rett foran kontoret til Guardiola.

Munnhuggeriet mellom de to har fortsatt senere. Da Ibrahimovic stilte til et intervju høsten 2022, ble han spurt om Guardiola kunne gjøre Haaland bedre.

«Det kommer an på egoet til Guardiola. Om han tillater seg selv å være større enn Haaland eller ikke. Han tillot ikke meg eller andre å bli så store», skrev Manchester Evening News.

Samme avis skrev i fjor at Guardiola lo av svenskens kommentarer.

– Han har helt rett. I denne klubben, i mitt lag, så er mitt ego over hver eneste person og spiller. Jeg liker ikke når han scorer tre mål og han er i rampelyset. Jeg er så misunnelig. Jeg sa «Erling, vær så snill å ikke score mer mål, ellers vil ikke avisene skrive om meg». Han (Ibrahimovic) har rett. Han kjenner meg veldig godt, uttalte City-manageren svært sarkastisk.

ANNONSERTE SLUTTEN: Det var full brakke da Pep Guardiola våren 2012 fortalte at den sesongen var hans siste som Barcelona-manager. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Det hører med til historien at Guardiola virkelig forandret seg etter perioden i Barcelona, mener både Hunter og Balagué.

I 2012 tok spanjolen et rolig år i storbyen New York. Der forsto Guardiola at han måtte bli en leder, en «boss», ifølge forfatteren.

Når det gjelder det å være manager for et scoringsfenomen som Haaland, påpeker Graham Hunter:

– Han har jo vært sjef for et fenomen i Lionel Messi tidligere. Han har definitivt lært. Og han har forandret seg drastisk gjennom årene. Pep vet at han selv er hardtarbeidende og talentfull og kanskje enda mer nådeløs enn andre på det å vinne. Men til syvende og sist vet han at det handler om spillerne.