Veteranen vant Skandinavisk Cup søndag 3. mars etter en intens duell med Mattis Stenshagen.

Men det var nesten så han droppet de tre avgjørende rennene i Hommelvik. Uken før ble han nummer 52 på 10-kilometeren i NM. Iversen ble syk og det var noen krisedager.

– Den uken var ekstrem, uten at jeg skal gå i detaljer. Det i seg selv er en liten bok. Det var ikke mange dager før Hommelvik at jeg kikket på værmeldingen i Frankrike. Jeg var på vei på ferie, sier Emil Iversen til VG.

Han ville dra på stranden.

– Heldigvis var det litt for tidlig på våren. Hadde det stått 30 grader og sol på værvarselet, hadde jeg rukket å dra. Men det var meldt regn.

– Så jeg endte heller opp med en av de kuleste idrettsopplevelsene jeg har hatt.

Seier på sprinten, 4. plass på 30 km klassisk og 8. plass på 10 km fri i Hommelvik var nok til å vinne Skandinavisk Cup sammenlagt.

Det gir en stor gevinst: Iversen er sikret friplass i alle verdenscuprenn frem til jul neste sesong. Det er et svært viktig kort i kampen om å kvalifisere seg om en av de fire nordmennene som får gå VM-øvelsene i Trondheim i 2025.

– Det er ikke ofte man får en premie som varer så lenge. Det er motivasjon i hverdagen, sier Iversen.

Etter to blytunge sesonger ble han vraket til landslaget sist vår. Dermed satte han sammen «Team Ivers».

– Alle fikk en avgjørende rolle for at det skulle gå den siste uke, for det var så nære at jeg ikke kom meg dit. Lagseier, mener Iversen.

Han mener mobiliseringen og gjennomføringen i Hommelvik kostet mye.

– Jeg ble kvalm på mandagen.

32-åringen mener oppfølgingen nå er bedre enn på landslaget.

– Alle har følt litt på at det er enten eller. Alle må bidra ganske hardt for at det skal gå, sier Iversen og bretter ut:

– Ingen er med på økonomiske årsaker. Ingen får lønn. De er med fordi det er gøy og den lidenskapen smitter over slik at alle gjør litt mer enn forventet. Det gir meg energi, jeg kan ikke være dårligere.

Han takker også kjæresten Bettina Burud.

– Fruen gjør som jeg sier og svelger noen kameler. Det ser helt jævlig ut hjemme, men hun serverer mat likevel.

Bettina Burud og Emil Iversen. Foto: Privat / Instagram

Sist vår var Iversen langt nede og opererte bihullene. Han mener kontrasten er stor.

– Det er to forskjellige verdener. Mars, april og mai i fjor var jeg så utrent ... Jeg gleder meg veldig til å begynne på et høyere nivå og har nå friplassen, så nå er det bare opp til meg selv og trene så jævlig bra som mulig, sier VM-mesteren på femmil fra 2021.

PS! Iversen røk ut av prologen på Drammen-sprinten og er ikke tatt ut til verdenscupen i Falun. NM del to er neste mulighet for å vise seg frem.