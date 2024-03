Mens flertallseieren av hele Red Bull-konsernet - thai-milliardæren Chalerm Yoovidhya - skal være Horners fremste støttespiller, er verdensmester Max Verstappen og hans far på den andre siden.

Lenger ned skal Viaplay-ekspert Stein Pettersen forklare mer av maktkampen - men her er først en liten gjennomgang:

Horners fiender og venner Vis mer ↓ Christian Horner vs. familien Verstappen Pappa Jos Verstappen har uttalt at hele Red Bull-teamet kan gå i oppløsning om Christian Horner blir sittende. Han anklaget også Horner for å være den som skaper problemene. Max Verstappen uttrykte i Saudi-Arabia sin klare støtte til Helmut Marko og truet med å forlate teamet om 80-åringen ikke får fortsette. Christian Horner vs. Helmut Marko De to har samarbeidet siden 2005 og gir inntrykk av at forholdet fortsatt er det beste, men det foregår en maktkamp mellom dem. Frittalende Marko er Verstappen-familiens nærmeste fortrolige. 80-åringen vil ha kontrakt videre i Red Bull-teamet. Christian Horner vs. Geri Horner Den tidligere Spice Girl-profilen er Horners kone. Hun har tilsynelatende gitt ham full støtte i varslersaken. Var til stede både i Bahrain og Saudi-Arabia ved hans side. Christian Horner vs. Oliver Mintzlaff Den tidligere fotballsjefen i RB Leipzig er nå sportssjef i Red Bull-konsernet. Han er gjennom sitt tøffeste test til nå. Ifølge Bild ville han fjerne Horner, men ble overkjørt av Red Bulls eiere. Christian Horner vs. Mark Mateschitz Sønnen av den avdøde Red Bull-grunnleggeren Dietrich Mateschitz eier 49 prosent av konsernet. Skal tilsynelatende støtte Horner, men det er ulike meninger om dette. Christian Horner vs. Chalerm Yoovidhya Eier 51 prosent av Red Bull-konsernet og er med det «sjefen over alle sjefer». Han har ifølge flere asiatiske medier gitt full støtte til Horner - og er Horners viktigste støttespiller for tiden. Ifølge Bild er de to gode busser. Christian Horner vs. Adrian Newey Red Bulls sjefsdesigner er kanskje viktigere enn både Max Verstappen og Christian Horner. Han liker ikke uro og uvennskap, og kan komme til å forsvinne. Mannen som alle i Formel 1 ønsker seg. Holder seg unna maktkampen.

– Det er flere teorier rundt hva som har forårsaket konflikten innad i Red Bull, sier Stein Pettersen, ekspert på Viaplays Formel 1-sendinger.

– Det mest sannsynlige slik jeg ser det, er at Christian Horner har hatt som mål å ta Red Bull Technology Group ut av kontroll av eierselskapet Red Bull GmbH, og sette det opp som et uavhengig selskap. Ikke ulikt slik vi nå ser at Mercedes-teamet er organisert, eid av Daimler AG, INEOS og teamsjef Toto Wolff.

Dette sa Max Verstappen etter løpet i Saudi-Arabia:

Red Bull Technology Group inkluderer Formel 1-teamet, motorprodusenten og et selskap som skal utvikle sportsbiler.

Stein Pettersen fortsetter:

– Det som synes ganske klart, er at Horner har støtte fra majoritetseieren Chalerm Yoovidhya, også når det gjelder planene om å flytte motorsportaktiviteten ut av hovedselskapet. Om dette ikke hadde vært tilfelle, hadde han trolig vært ute av teamet allerede. I tillegg til Yoovidhya har også Christian Horner støtte fra Red Bulls sportssjef Oliver Mintzlaff.

Stein Pettersen F1-ekspert, Viaplay

– Helmut Marko?

– Mye kan tyde på at Marko står på den andre siden av konflikten, og at Max Verstappen og hans far Jos ser på ham som viktigere til å ivareta Verstappens interesser, og dermed har tatt ekstreme virkemidler i bruk i kampen. At flere av lekkasjene kommer via en journalist i Die Telegraf som står Verstappen-familien nær, er vel ikke med på svekke akkurat den mistanken.

