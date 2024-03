André Bergdølmos jenter vant 4–2 over et Brann-lag som skal møte Barcelona i kvartfinale neste uke. Brann-trener Martin Ho holdt en tordentale i pausen - og lot deretter spillerne stå igjen midt på banen og diskutere selv.

Nykommeren Ásdís Halldórsdóttir ga LSK Kvinner ledelsen 1–0 helt i starten, og Emilie Marie Woldvik økte til 2–0 på et skudd fra langt hold. Ballen svevde over alt og alle - også over landslagskeeper Aurora Mikalsen.

Definitivt en scoring for historiebøkene.

– Jeg ser at Mikalsen er litt langt ute - og så er det bare å teste. Jeg hadde en god følelse, sier Woldvik til NRK.

– Det er godt over 40 meter. Hun ser Mikalsen står ute og har teknikk til å utføre det. Bravo, sier NRK-ekspert Bengt Eriksen.

En rasende Martin Ho sto midt ute på banen og ga sine instrukser i pausen. Spillerne ble ydmyket foran publikum. Brann hadde knapt en avslutning på mål i 1. omgang. Cecilie Fiskerstrand tok seg enkelt av det som kom.

Etter at Ho hadde sagt sin mening, ble hele spillergruppen stående igjen på banen og snakke sammen i pausen.

– Jeg er skuffet. Vi spilte med for mye frykt. Vi må snu det i 2. omgang, sier Martin Ho til NRK før 2. omgang.

Brann reduserte til 2–1 ved Cecilie Redisch Kvamme etter syv minutter i 2. omgang - og rett etterpå ble Signe Gaupseth tatt av banen og erstattet av Amalie Eikeland.

Rett etterpå utlignet Rakel Engesvik på et langskudd, og ballen gikk inn over Cecilie Fiskerstrand. Et mål ikke ulikt Woldviks scoring for LSK. 2–2.

Det var ikke slutt med det: Rett etterpå gikk LSK opp til 3–2 på et nytt langskudd, denne gang fra Emma Peuhkurinen, også hun ny i LSK-drakten.

Tonje Erikstein fastsatte sluttresultatet til 4–2 på straffe.

– Jeg ville vi ville slå tilbake etter 2–2, sier LSKs islandske Ásdís Halldórsdóttir til NRK.

Brann hadde en marerittvår i 2023 - som endte med at trener Ollie Harder måtte gå. LSK Kvinner var et av formlagene høsten 2023.

– Det er uklart kjipt å slippe så mange mål, sier Branns Rakel Engesvik til NRK.

I HOVEDROLLEN: Rebekka Holum feirer med nysigneringen Ine Berre, som hadde løpt seg fri på kanten og ga innlegget som Holum satte i mål for Rosenborg. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Rosenborg-stopperen Sara Hørte (23) er en juvel å ha i sekstenmeteren. Lørdag bidro hun til to mål i storseieren mot Arna-Bjørnar.

Begge kom etter corner slått av Hannah Dahl, som meldte overgang fra nedrykkslaget Avaldsnes i vinter.

Rebekka Holum, som har vendt hjem til Trondheim etter noen år i Røa og LSK Kvinner, scoret kampens første mål.

– Vi håper å få på plass en hovedtrener så bra og fort det lar seg gjøre, sier Rosenborgs sportssjef Mads Pettersen til Nidaros. RBK har som kjent ingen permanent hovedtrener til seriestarten.

Vålerengas hjemmekamp mot Stabæk på Intility Arena og Kolbotns kamp mot Røa på Grorud Match kunstgress ble begge utsatt grunnet et røft snøvær i hovedstaden lørdag.

Røa-Kolbotn er flyttet til søndag kl. 13.00, mens Vålerengas kamp er satt til mandag kl. 19.00.

Se forholdene på Grorud lørdag:

I Bergen ble det kamp om poengene mellom Åsane og Lyn.

Åsanes mangeårige toppscorer Katharina Dybvik Sunde scoret kampens første mål etter halvtimen spilt.

Etter pausen utlignet oslolaget på corner. Etter mye klabb og babb i feltet banket Vilde Asbøll ballen i mål via hanskene til Savanna Duffy. Dermed kronet nysigneringen Asbøll debuten i Lyn med scoring. Hun kom fra TIL2020 i vinter.

