– Jeg vil ikke snakke om det personlige forholdet til Julia, men jeg snakker gjerne om henne som skiskytter, sier Braisaz-Bouchet til norsk presse etter sin bronse på jaktstarten.

Det spesielle bakteppet har virkelig kommet frem i lyset under dette VM i skiskyting.

De vant gull sammen på blandet stafett, og har begge duellert om seieren i både sprint og jaktstart.

Så langt har Simon trukket det lengste strået i kampen mot sin franske lagvenninne.

Samtidig er Simon under etterforskning av fransk politi, mistenkt for kredittkortsvindel av nettopp Braisaz-Bouchet.

Fikk du med deg denne?

Anklagene går ut på at Julia Simon skal ha brukt lagvenninnens kredittkort til å kjøpe varer på nettet til verdi på mellom 1000 og 2000 euro.

Det tilsvarer mellom 11.000 og 23.000 kroner etter dagens kurs.

Simon selv bestrider anklagene.

Hun har vært inne til avhør før nyttår, og har ikke trent med det franske laget i lange perioder. I sommer fant hun et hjem blant sine norske venninner i den anstrengte situasjonen.

Og etter den trøblete sesongen har hun virkelig slått tilbake i VM, med tre gull av tre mulige.

Å snakke om sitt personlige forhold til sin franske rival, vil heller ikke Simon.

– Vi vokste opp sammen og er fra samme klubb. Vi har hatt ganske lik oppvekst, men hun var bedre enn meg i ung alder. Hun er bedre i løypa, jeg er bedre på skytingen. Den perfekte skiskytteren er Justines fart i løypa, og min fart på skytingen. Vi kjenner hverandre godt, svarer Simon på spørsmål om deres personlige relasjon.

Den franske suksessen har blitt påfallende i VM.

Det har også det faktum at Simon og Braisaz-Bouchet har nøyd seg med et håndtrykk når de har delt pallen – som de altså har gjort i tre av tre mulige tilfeller.

Likevel er det lite i uttalelsene deres til pressen som vitner om uvennskap. Og Simon var borte og gratulerte Braisaz-Bouchet med bronsen umiddelbart etter målgang søndag.

– Hun er den beste her, det er ikke noe tvil. Jeg vil gjøre mitt beste for å ta et gull, sier Braisaz-Bouchet.

– Hvordan er det å få spørsmål om det (personlige forholdet) hele tiden?

– Det går greit. Jeg vet akkurat hva jeg gjør, hvem jeg er og hva jeg tenker, men det er en tid for alt, og nå er ikke tiden å snakke om det, sier bronsevinneren.