– Jeg skjønner at man snakker om Petter sitt resultat, for det er jo spesielt, sier Johannes Høsflot Klæbo på en digital pressekonferanse mandag ettermiddag.

Det måtte nesten bli digitalt, for når verdenscupen har tatt turen til Nord-Amerika, har ingen norske medier tatt turen over dammen.

Kun rettighetshaver Viaplay var på plass for å gjøre intervjuer da Pål Golberg spurtslo Johannes Høsflot Klæbo i Canmore søndag.

Den svenske kommentatoren Tomas Pettersson tok opp temaet for Expressen i helgen.

«Det spiller ingen rolle hvor bra Klæbo, Krüger, Valnes og de andre verdensstjernene i denne sporten gjør det. Færre og færre bryr seg. Aldri har det vært tydeligere enn under prøve-VM i Trondheim i desember. Ikke var det bare en publikumsmessig fiasko, men det var også en ulende alarm om at neste års VM kan bli noe helt annet enn den store folkefesten man har regnet med», skriver Petterson.

VG stilte Klæbo spørsmål om det manglende presseoppmøtet i Canada.

– Når man er i Skandinavia så klager man på at det ikke er internasjonal presse der, men når det er en tur over dammen så ... Jeg skjønner at det handler om økonomi, men det er et litt evig spørsmål. Det er litt som hvis vi vinner mange skirenn, så er det galt også. Man får ikke «pleaset» alle, sier Klæbo.

Petterson i Expressen peker på den stadig tilbakevendende praten om Northug og Therese Johaug som en svakhet for dagens utøvere.

Selv liker Klæbo veldig godt at Northug igjen gjør seg gjeldende.

– Det med Petter er en kjempegreie. Det er ingenting som hadde vært bedre enn hvis han hadde kommet tilbake i gammel form, sier Klæbo.

– Hvordan vurderer du sjansene hans rent sportslig?

– Det er mange man kunne avskrevet, men er det en jeg aldri vil avskrive så er det han. Han får ta en vurdering i løpet av våren, og så får vi for sportens del krysse fingrene for at han får en kjempesommer og høst på trening. Det hadde vært det beste for sporten, sier Klæbo.

Trønderen sier han har god dialog med Northug, men vil ikke dele hva de to snakker om.

– Alle vet hva han har gjort for langrennssporten, så jeg synes det er bra, sier Klæbo.

Tiril Udnes Weng sier det er opp til utøverne for å skape mer oppmerksomhet rundt rennene, som igjen gjør det verdt for pressen å reise over til Canada.

Hun også ser positivt på Northug-praten.

– Det er en snakkis internt i miljøet også. Jeg lurer selv veldig på hva de gjør. Så tror jeg Therese er en litt mer reell kandidat til VM i Trondheim enn Petter, sier Weng.

– Hvorfor det?

– Jeg tenker mest at det er tettere kamp om plassene for herrene. Så er det litt færre år siden Therese la opp. Jeg tror hun har større sjanse enn det Petter har. Samtidig er det han gjør i Norgescup overbevisende. Så det er ikke det at jeg ikke har tro på ham, sier Weng.

Verdenscupen fortsetter med sprint tirsdag, før utøverne forflytter seg over til USA til helgen.