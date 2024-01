Det mener Stian Løland, CEO i Nordic Content Protection – en non-profit organisasjon i Norge, Sverige og Danmark som jobber på vegne av TV-bransjen for å avdekke piratvirksomhet.

Løland etterforsker ulovlig strømming og IPTV, og jakter på bakmennene som leverer tjenester til «Andreas» og andre som strømmer ulovlig.

Tall fra mars 2023 viser at en kvart million nordmenn bruker ulovlig IPTV.

– La oss si man er på besøk hos en familie, så kan man fullt mulig se på TV der og ikke ane at det er en pirattjeneste man ser på, sier han.

I tjenestene kan en strømme innhold på mobilen eller ved hjelp av dekodere som ser akkurat ut som andre dekodere. Forskjellen er at kilden til TV-signalene er ulovlig, og at brukeren har ekstremt mange flere TV-kanaler tilgjengelig.

– Det er ekstremt profesjonalisert, det er det ingen tvil om.

JAKTER BAKMENNENE: Løland forteller at politiet ikke gjør stort med problemet. – Det er mange dyktige i politiet, men de har dessverre andre prioriteringskrav fra regjeringen og riksadvokaten. Foto: Sindre Øgar

På tjenestene reklameres det med logoer fra Eliteserien, Champions League og Premier League. Ved hjelp av et par klikk kan man kjøpe TV-pakker med over 45.000 kanaler for en drøy hundrelapp i måneden.

– De har for eksempel en duplikat av Netflix-appen. Og du får Premier League-sendinger i 4K. Det er rent tyveri.

– Hver gang jeg snakker om dette, høres jeg ut som en skikkelig fan av selve produktet. Noe jeg selvsagt ikke er. Selve produktet er bra, men det skaper ekstremt store negative ringvirkninger å benytte seg av disse tjenestene.

Som forbruker er opplevelsen rimelig lik den du får hos lovlige distributører.

– Det er jo strukturert på samme måte som andre tilbydere. Du har kundeservice, du har teknikere og så videre, sier han.

Men prisen er rett og slett for god til å være innafor.

– Når det koster 1150 kroner i måneden å ha Premier League og Champions League, og så får du det samme for 150 kroner, pluss alt mulig andre tilbud, så skjønner man at det er ulovlig.

Gutter mellom 15 og 24 år er de som bruker ulovlig IPTV mest.

– Pengene går til kriminelle, det er det ingen tvil om, sier han og viser til en rapport fra Skatteverket i Sverige.

Rapporten tar for seg hvor inntektene fra illegal IPTV havner. I rapporten heter det at «mistanken er at disse nettverkene ledes av kriminelle organisasjoner. Rapporten fra Europol, Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) fra 2021, styrker antagelsen om at inntektene fra IPTV går til organisert kriminalitet.»

– Akkurat som en børs Vis mer ↓ Løland forteller at bakmennene kan kjøpe signaler fra ulike aktører. – Det er akkurat som en børs, sier han. – Hvis jeg trenger en indisk TV-pakke eller filmpakke, så går jeg der og så får jeg den, og så syr jeg sammen en pakke som jeg selger til mine kunder. Det kan være på «dark web» eller veldig ofte via et forum og torrentsider. Det er mange måter å gjøre det på.

Piratkopiering er ansett som «low-risk, high-reward».

– Dette er med på å finansiere organisert kriminalitet, som menneskesmugling, narkotika og hvitvasking av penger, sier Løland.

Hvor pengene ender opp, brydde ikke vår kilde «Andreas» seg tilsynelatende mye om.

– Når det er så mange som har det, så betyr det ikke noe at jeg også bruker det. Jeg er bare en dråpe i havet, fortalte han.

Straffutmåling i domfellelsene av ulovlig distribusjon av IPTV Vis mer ↓ Sak 1: tiltalte ble dømt til 45 dager fengsel for overtredelse av straffeloven § 203, samt inndragning av gjenstander (parabolantenne, parabolmottaker, to Dreamboxer, to Canal Digital dekoderkort, Canal Digital dekoder) med hjemmel i § 69 c.

Sak 2: tiltalte ble dømt til 45 dager fengsel for overtredelse av straffeloven § 203, samt inndragning av 100.000 kroner, jf. straffeloven § 75 første ledd, jf. § 67 første ledd.

Sak 3 (sivilrettslig sak): saksøkte ble dømt til å betale 473.475 kroner til motpart.

Løland jobber omtrent som en privatetterforsker, uten politiets mange virkemidler.

– Bakmennene for de virkelig store nettverkene, som omsetter for hundrevis av millioner i året, bor ofte på steder hvor det er vanskelig å få tak i dem. Det kan være i Nord-Afrika eller Emiratene.

– Det er komplisert å etterforske. Og mye av betalingen foregår via krypto, sier han.

Sjansen for at norsk politi skal få tak i dem er minimal. Men det finnes stråmenn som kan tas. I Norge har det ført til noen få domfellelser.

Han mener problemet tas på langt større alvor i Sverige, og viser til dommer på to-tre år og en erstatningssak på 194 millioner kroner.

Løland og NCP går ikke videre til politiet før de mener at de har identifisert en gjerningsperson. Det kan ta lang tid.

Til nå har han vært med å bringe tre saker for ulovlig distribusjon av IPTV opp i retten.