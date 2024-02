– Det kunne ikke gått bedre i dag. Det ble super bra og jeg er så glad for at jeg våget å ha is i magen og ikke trå til for hardt i begynnelsen, sier Sundling til Viaplay etter å ha vunnet sitt første distanserenn i langrenn.

Til vanlig er sprint Sundlings sterkeste gren og lørdag gikk hun til topps, men på individuell starten av 10-kilometer fristil viste hun frem en ny side.

– Det er veldig kult. At den første distanseseieren kommer i en individuell start, det trodde jeg ikke, sier hun.

– Det er ren utklassing, sa Viaplays langrennsekspert Niklas Dyrhaug.

Seieren ble med det Sundlings andre strake denne helgen.

– Sjukt sterkt. Det er heftig, sier Frida Karlsson.

Karlsson startet blant de første av favorittene og gikk inn til en solid ledelse. 24-åringen satte seg i lederstolen, men ble ikke sittende lenge.

To startnumre bak hadde landskvinne Jonna Sundling gått i en rasende fart og ledet ved alle sekunderinger. Hun krysset målstreken 15 sekunder foran Karlsson som ble nummer to.

Selv om hjemmehåpet og verdenscupleder Jessie Diggins nok gjerne skulle fulgt opp Gus Schumachers sensasjonelle seier på herresiden klarte hun ikke å slå tiden til Sundling og ble nummer tre.

Ingen av de norske var i nærheten av tiden til Sundling. Anne Kjersti Kalvå ble beste norske kvinne på 9.-plass – ett minutt bak.

– Det er litt bedre, men ikke der jeg ønsker å være. Jeg fikk ut det jeg var god for i dag, sier Kalvå til Viaplay.

Til tross for en supertid i mål kunne heller ikke Sundling sitte komfortabelt. Ute i løypa var fortsatt lagvenninne Linn Svahn og verdenscupleder Jessie Diggins.

De to var nærmest Karlsson og Sundling gjennom ti kilometer, men ingen av dem klarte å henge med på Sundlings kanonavslutning.

Diggins gikk tre sekunder raskere enn Svahn og tok tredjeplassen.