Samtidig kommenterte Horner for første gang saken, som ble kjent 5. februar og der en uavhengig advokat gjennomfører en granskning.

– Jeg tilbakeviser de anklagene som er kommet, men jeg respekterer fullt ut den prosessen som vi nå går gjennom, sier han til BBC på X.

– For meg er det «business as normal» og fokus på sesongen som snart starter. Åpenbart skaper det en distraksjon for teamet, men teamet er samlet og fokusert på sesongen vi står foran og har vært veldig støttende.

På spørsmål om det hadde vært bedre om han trakk seg midlertidig mens saken blir gransket, svarer Horner:

– Nei, for jeg avviser alle anklagene som er kommet, så for meg er det absolutt «business as normal», gjentar Red Bulls Formel 1-sjef.

– Kan du garantere at du aldri har oppført seg upassende mot en kollega? spør BBC.

– Jeg avviser alle beskyldninger som er blitt rettet mot meg.

– Så du er uskyldig?

– Ja, som jeg sa.

2024-BIL: Max Verstappen og Sergio Perez viser fram den nye Formel 1-bilen til Red Bull-teamet. Foto: ALAN BALDWIN / Reuters / NTB

Det har vært mange spekulasjoner rundt Christian Horners fremtid i Red Bull etter at varslersaken ble kjent 5. februar. Ifølge flere medier kan det imidlertid ta flere uker før det kommer noen konklusjon i saken.

Til Sky torsdag kveld sier Horner at han håper at saken kommer til en avgjørelse så snart som mulig.

Han avviser også at beskyldningene er ledd i en maktkamp innad i Red Bull-teamet. På spørsmål om det er gnisninger med Verstappen-far/sønn, svarer han til Sky:

– Nei, absolutt ikke!

Red Bull-sjefen sier også at han har full støtte fra eierne.

Horner har ledet teamet helt siden starten i 2005 og har syv VM-titler for førere og seks gull for konstruktører på samvittigheten i løpet av sine 19 år ved roret.

SUVEREN? Red Bulls 2023-bil var i en klasse for seg. Christian Horner sier at 2024-bilen er en utvikling av denne. Foto: Mark Thompson/Getty Images for Red Bull Racing

Torsdag kveld lanserte altså Red Bull - det desidert beste teamet i Formel 1 i 2023 - sin nye bil.

– Det er en utvikling av fjorårets bil, sier Horner om 2024-bilen som skal hjelpe Max Verstappen og Sergio Pérez til mer suksess.

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen mener det er naturlig at Horner var sentral i lanseringen torsdag kveld:

– Jeg tenker det er helt naturlig all den tid han er teamsjef og etterforskningen rundt påstandene om upassende oppførsel ennå ikke er avsluttet, sier Gulbrandsen til VG.

Neste uke er det testing i Bahrain - og lørdag den 2. mars kjøres årets første Grand Prix samme sted.