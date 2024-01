Snøen hadde lavet ned i Davos hele natten - og det snødde mye også under rennet.

Derfor ble det et kaosrenn der både Jessie Diggins og Linn Svahn måtte i bakken. Flere løpere måtte stoppe for å skrape skiene. Kerttu Niskanen vant foran Rosie Brennan. Diggins ble nummer tre etter voldsom kriging gjennom nesten en time og ett kvarter på 20 kilometer.

– Brøytebil, kaller Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug de som går helt foran i sporet. Alle valgte å gå i lang, lang rekke - fordi det var så mye snø i sporene.

– Jeg håper det snør, som det gjør nå, for da er det en fordel å komme bakfra, sa Heidi Weng til Viaplay før start.

Sammenlagtleder Jessie Diggins falt etter bare seks minutters løp. Hun kom seg kjapt på beina, men det kunne virket som om hun hadde slått seg litt.

– Jessies ski lugger, sier Niklas Dyrhaug.

Også tyske Victoria Carl gikk på snørra fordi skiene kladdet.

Diggins ledet på forhånd Tour de Ski med 33 sekunder til Linn Svahn.

Astrid Øyre Slind gikk på blanke ski, mens de andre norske gikk med festesmøring.

– Astrid er eksperten på staking i dette feltet, sier Niklas Dyrhaug som Viaplay-ekspert.

– Det iser. Det er tricky med festesmøring her. Du må treffe både med mengde smøring og på spennet i skiene, sier Niklas Dyrhaug på Viaplay-sendingen.

Linn Svahn fikk en advarsel for å ha tatt skøytetak. Hun hadde fra før gult kort - og det betydde at hun måtte være veldig forsiktig. To gule kort ville gi tre minutters i tillegg. Det skjedde med Frida Karlsson i 2022. Tre minutter tillegg ville ødelegge alle sammenlagtmuligheter i Touren.

Astrid Øyre Slind lå i tet og prøvde etter hvert å mørne konkurrentene - men hun endte selv med å tape mye på slutten.

Margrethe Bergana (22) gikk et veldig sterkt løp og ble nest beste norske kvinne på 7. plass.