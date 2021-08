Bråthen om hoppbråket: – Gjort alt for å få løst dette på en annen måte

I forrige uke ble det kjent at skiforbundet ikke ønsker å fornye kontrakten med Bråthen når den utløper i april neste år. Det vakte sterke reaksjoner i hoppmiljøet.

Siden har Bråthen varslet søksmål mot sin egen arbeidsgiver. Tirsdag snakket han om situasjonen i Midtstubakken i Oslo.

– Det hadde vært best for alle om det ikke var noen sak i det hele tatt. Nå som det er blitt som det er blitt, må vi komme oss videre. Jeg håper at utfallet blir at det blir bedre for dagens og fremtidens skihoppere, sa Bråthen.

– Vi har gjort alt vi kan for å prøve å få løst dette på en annen måte. Jeg ser ikke noen grunn til at det ikke kan bli løst. Hvis ikke hadde jeg ikke kjempet for det, fortsatte han.

– Oppsto ikke i går

Hoppsjefen var på plass for å se Daniel-André Tande gjøre sine første svev for offentligheten etter det dramatiske fallet i Planica i mars.

Bråthen er takknemlig for all oppbakkingen han har fått den siste uken.

– Jeg tror alle skjønner det at det å bli verdsatt av folk du har enorm respekt for, og folk som betyr mye for deg, er jo på mange måter det som er viktig her i livet. Det er vanskelig å sette ord på den støtten jeg har fått. Det er veldig sterkt.

Han ble også spurt om han kan fortsette som hoppsjef med så mye uro den siste tiden.

– Jeg har det topp i hoppbakken. Det er ingen andre steder enn i skibakken jeg har det bedre. Samtidig er ikke dette noe som oppsto i går. Jeg har alltid hatt interessante diskusjoner og vært i friske prosesser for å komme videre, og det har ført til at hoppsporten også har kommet videre.

Må prate sammen

– Kan situasjonen som den er nå, være sånn under OL i 2022?

– Basert på hvordan Daniel hoppet her mandag, så vinner han OL, uavhengig av hvor mye det stormer rundt en kar fra Mjøndalen, svarte Bråthen på NTBs spørsmål.

– Jeg har alltid gjort alle mine valg og prioriteringer i forhold til hva som er best for hoppsporten. Hvis noen av de valgene har ført til de tingene vi er i nå, så er det selvfølgelig synd. Men det har aldri vært noen annen motivasjon bak valgene mine enn hva som er best for utøverne og hoppsporten. Det kommer det heller aldri til å være, sa han videre.

Han ble også spurt om hva som var årsaken til den pågående konflikten.

– Jeg har lest i mediene om ting og tang, og jeg har sett at samarbeidsform har blitt nevnt. I min bok er samarbeidsform noe som er mellom flere parter, så da må vi begynne å prate sammen.