Tore Reginiussen åpner opp: – Man kan ikke bare hive folk ut døren

Tore Reginiussen (34) sier han kanskje er «for forståelsesfull» om måten han ble nødt til å forlate Rosenborg på, men han retter en moralsk pekefinger mot gamleklubben i forbindelse med den pågående ryddesjauen.

STØTTER KOMPISEN: Tore Reginiussen respekterer måten han selv måtte forlate RBK på, men antyder ikke det samme om Pål André Hellands situasjon. Foto: Ole Martin Wold

Etter noen ukers mediepause stilte Reginiussen onsdag morgen opp på FaceTime med VG for å lufte sine tanker om den overraskende RBK-exiten før nyttår.

Etter siste serierunde mot Molde, der Reginiussen scoret, ble det klart at Rosenborg ikke ville fornye veteranens kontrakt til tross for at 34-åringen selv ønsket seg et nytt år.

Avgjørelsen sto i strid med det både sportssjef Mikael Dorsin og hovedtrener Åge Hareide sa til Adresseavisen i oktober: «Tore styrer det der. Om han bestemmer seg i september, i november eller i desember, så ordner det seg», varslet Dorsin, mens Hareide sa: «Om Tore vil det selv, vil vi definitivt ha ham med videre».

– Det ble jo ikke akkurat som det var forespeilet da, men sånn er det nå en gang. Det var nok mange som ble overrasket, men de avventende signalene de siste ukene gjorde at jeg skjønte at situasjonen hadde endret seg litt i løpet av høsten, sier Reginiussen til VG og fortsetter:

– Selv om jeg snart hadde vært her i ni år, visste jeg at det kom til å komme et tidspunkt der jeg ikke fikk være med videre. Det kom nå. Det var litt rart de første dagene, det er litt spesielt nå også. Vanligvis er jeg på denne tiden ladet opp til å trene hardt. Nå er situasjonen en litt annen. Det er spesielt, det er ikke noe å legge skjul på. Det blir rart ikke å være med, men det er nå sånn det er i livet: Når en dør lukkes, så åpnes en ny en.

– Hva synes du om kommunikasjonen fra klubbens side?

– Jeg er kanskje for forståelsesfull, men jeg skjønner at det av og til skjer ting som endrer forutsetningene, som gjør at det ikke blir som man har sagt eller forespeilet. Det er kjedelig for meg å avslutte karrieren i RBK med den sesongen vi hadde, både med resultatene og tomme tribuner. Jeg ville ha min siste kamp foran stinn brakke og få en ordentlig avskjed. Det er det som plager meg mest.

Reginiussen sier at han har avslått flere tilbud fra inn- og utland, men at han ser for seg én sesong til som fotballspiller – sannsynligvis i en klubb utenfor Norge.

Han er ikke den eneste mangeårige RBK-spilleren som har forlatt eller er i ferd med å forlate Lerkendal. Det har de siste ukene kommet frem at blant andre Pål André Helland har fått beskjed om at han er uønsket. Det samme gjelder spillere som Gjermund Åsen, Gustav Valsvik og Erik Botheim.

Mens han ikke ønsker å være for kritisk til RBK angående sin egen situasjon, retter Reginiussen en moralsk pekefinger mot klubbens ledelse i forbindelse med beskjedene som er gitt til Helland og flere.

– Det er fryktelig vanskelig, det der. En sånn prosess er aldri enkel. Klubben må huske at det er spillere som har kontrakt. Det er ikke nødvendigvis sånn at du bare kan kvitte deg med folk over natten. Det må være en lojalitet som går begge veier, sier 34-åringen og fortsetter:

– Det må ligge en respekt der for spillerne og kontraktene som er inngått. Man kan ikke bare hive folk ut døren.

– Reagerer du på Helland-saken?

– Pål er en spiller som har gjort veldig, veldig mye for klubben i mange år både på og utenfor banen, og vært en viktig spiller. Man kan gjerne ha sine tanker om hvordan man ønsker å sette sammen troppen, men jeg tror man skal prøve å løse de prosessene på en best mulig og mest mulig respektfull måte.

Sportssjef Mikael Dorsin, som nylig uttalte til VG at klubben og Helland er enige om at de bør finne en annen løsning enn at han blir i RBK, har ikke besvart VGs henvendelser etter Reginiussens intervju.

Det har heller ikke hovedtrener Åge Hareide eller daglig leder Tove Moe Dyrhaug.