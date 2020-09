Nytt Ruud-show: Klar for semifinale etter sterk seier

Casper Ruud fortsetter å imponere på tennisbanen. Etter seier over franske Ugo Humbert i tre sett er han klar for semifinale i ATP 500-turneringen i Hamburg.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Casper Ruud har funnet storformen på grusen. Foto: CATHRIN MUELLER / X07339

Casper Ruud - Ugo Humbert 7-5, 3-6, 6-1

Ruud vant 7-5, 3-6, 6-1 og revansjerte tapet for 22-åringen i Auckland i januar. Lørdag møter han femteseedede Andrej Rublev i kamp om finaleplass.

I første sett avverget Ruud to settballer i egen serve på stillingen 5-4 til Humbert. Han holdt nervene under kontroll gjennom et maratongame som gikk til deuce gang på gang, og til sist greide han å utnytte en av sine mange gameballer. Deretter skaffet han seg raskt to bruddballer i motstanderens serve og brøt til 6-5 før han servet hjem det første settet etter 65 minutters spill.

I neste sett var det Humbert som brøt til 3-1. I et nytt maratongame sikret Ruud seg til sammen fire bruddballer i forsøket på å svare direkte, men til sist halte franskmannen servegamet i land og ledet 4-1. Ruud misbrukte en ny bruddball i sjuende game, men motstanderen avgjorde settet rett før kampuret rundet to timer.

I avgjørende sett brøt Ruud blankt til 2-0. Humbert prøvde å svare og ledet 30-0 i nordmannens serve, men Ruud slo seg ut av problemene ved å vinne fire poeng på rad.

Humbert solgte seg dyrt og avverget tre bruddballer på 3-0, men neste gang franskmannen servet skaffet Ruud seg tre nye bruddballer og gikk opp i 5-1. Så servet han hjem settet og kampen.

