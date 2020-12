Cornerspesialistene slo til igjen: Chelsea tok etterlengtet seier

(Chelsea – West Ham 3–0) Etter to strake tap trengte Chelsea en opptur hjemme mot London-rival West Ham. Som så ofte tidligere denne sesongen, var det et hjørnespark som ble nøkkelen.

CORNER-MÅL: Thiago Silva stanget Chelsea i ledelsen i første omgang. Foto: CLIVE ROSE / X01348

Ingen lag har nemlig scoret flere mål enn Chelsea etter hjørnespark denne Premier League-sesongen. Hele åtte ganger har den gamle frasen «corner er mål» faktisk vært sann for Frank Lampards menn i løpet av sesongens første 14 kamper.

Til sammenligning har de to lagene med færrest scorede mål i Premier League - Sheffield United og Burnley - begge scoret åtte mål totalt i alle spillets faser denne sesongen.

I mandagens tettspilte kamp mot West Ham var det midtstopper Thiago Silva som kontant headet inn kampens første mål allerede etter ti minutter.

Det så lenge også ut til å bli kampens eneste mål, før Tammy Abraham fikk full uttelling med to mål i løpet av to minutter drøyt ti minutter før slutt.

Dermed ble det en etterlengtet seier for Chelsea, som nå er oppe på femteplass på tabellen, seks poeng bak ligaleder Liverpool.

Etter tap i de to siste kampene trengte Chelsea en seier for å holde seg oppe i tetkampen i Premier League. Chelsea har heller ikke for vane å tape tre på rad i Premier League, noe som kun har skjedd én gang siden tusenårsskiftet - tilbake i 2015/2016-sesongen. Den gang tapte London-laget 9 av de 16 første kampene i Premier League, inkludert en rekke på tre strake tap, som endte med at José Mourinho måtte gå av som Chelsea-manager.

AVGJORDE KAMPEN: Med to mål det siste kvarteret sørget Tammy Abraham for at det ble Chelsea-seier. Foto: Clive Rose / PA Wire

Nåværende Chelsea-manager, Frank Lampard, var tydelig misfornøyd med egne spillere etter tapet mot Wolverhampton i forrige uke, og fikk se spillerne langt mer på hugget i starten på mandagens kamp. Det var riktignok et skår i gleden da bursdagsbarnet Ben Chilwell (24) måtte ut med skade allerede etter ni minutter, men det var langt på vei glemt etter det påfølgende hjørnesparket. Thiago Silva raget høyest inne i feltet og headet kontant inn 1–0 fra seks meter.

Chelsea presset videre på, men utover i omgangen var det bortelaget som tok over og de siste 20 minuttene skapte West Ham flere gode sjanser. Chelsea fikk riktignok den aller største muligheten, men en veik avslutning fra Timo Werner og tre korrekt annullerte mål sørget for at det stod 1–0 til pause.

STANG UT FORAN MÅL: Timo Werner måtte nok en gang gå målløs av banen etter å ha bommet på flere store muligheter, men tyskeren fikk en målgivende pasning på lagets andre mål. Foto: Clive Rose / POOL / GETTY POOL

Det ble lengre mellom sjansene i andre omgang, men etter 77 minutter gikk Timo Werner for skudd inne i boksen. Tyskeren fikk et dårlig treff, men inne foran mål dukket Tammy Abraham opp og styrte ballen forbi Lukasz Fabianski.

Samme mann var igjen på rett plass til rett tid to minutter senere og sørget for at Chelsea vant 3–0.

Tidligere mandag tok Burnley en viktig seier i bunnen av Premier League-tabellen. Etter mål fra Ashley Barnes og Chris Wood ble det en 2–0-seier hjemme mot Wolverhampton, som gjør at Burnley klatrer opp fra nedrykksplass og opp til 16. plass.