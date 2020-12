Fire uker borte fra barna: – Jeg satt hjemme og gråt

KOLDING (VG) EM betyr total isolasjon fra alt og alle. Digitale møter med familien hjelper for håndballjentenes mødre.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

TRE x MAMMA: Stine Skogrand (fra venstre), Heidi Løke og Camilla Herrem ser frem til å møte i Tyskland i et mesterskap uten nærkontakt med barna. Det lille bildet er av Herrems avskjed med sønnen Theo før EM. Instagram-bildet gjengis med tillatelse fra henne. Foto: BJØRN S. DELEBEKK og PRIVAT.

– Det var veldig vanskelig før jeg dro. Jeg satt hjemme og gråt. Dette er tøft, beskriver Camilla Herrem om å dra fra toåringen Theo hjemme på Sola. «Kor eg elske deg min lille guttebass», skrev hun i en Instagram-post da hun forlot Norge 23. november.

– Men det er en del av jobben min og jeg vil jo gjerne til mesterskap, påpeker hun etter fem strake scoringer i torsdagens EM-åpning mot Polen. Lørdag kveld skal Norge ut i en mye tøffere EM-kamp mot Tyskland.

Les også Rikke (31) kan være tidenes nest eldste debutant: – Hun har vært utrolig god

Herrem deltar i sitt 15. håndballmesterskap på rad. Men de tre siste – etter sønnens ankomst – har vært spesielle. Hun hadde selvsagt ønsket å få barnet på besøk slik håndballjentene har tradisjon for. Heidi Løke kaller Håndballforbundets normale opplegg for «ekstremt bra».

Men pandemien setter en effektiv stopper for all nærkontakt også med familien. Herrem ville heller ikke ta med seg barnet sitt på den lange reisen til Japan i fjorårets VM. Mens det ikke var naturlig å ta med seg babysønnen da hun i 2018 ble kastet inn som reserve under EM i Frankrike.

– Det er tøft å hele tiden snakke med ham gjennom en skjerm selv om jeg vet at han har det veldig fint, sier hun. Theo holder til hjemme på Vestlandet sammen med pappa og Sola-trener Steffen Stegavik.

Camilla er ofte med sine to gutter gjennom lengre strekk på FaceTime.

– Jeg synes det er koselig å bare være med. Vi trenger ikke å snakke hele tiden. Men jeg ser på at Theo spiser frokosten og kan være med på turen til barnehagen. Når han ser meg på telefonen springer han til de andre barna og sier «moren min, moren min». Det er så søtt. Jeg blir glad inni meg, beskriver hun.

Stine Skogrand tok med seg da halvt år gamle Adam til fjorårets VM i Kumamoto. Hun hadde det ikke godt da sønnen sammen med mormor dro hjem midt i mesterskapet.

– Mitt hjerte blør, sa hun til VG for ett år siden.

– Jeg har det litt bedre denne gangen. Det var veldig tøft i fjor. Men nå har han det kjempebra hjemme med Eivind, en kjempegod pappa, beskriver Skogrand – som også fikk en fin EM-start med to scoringer mot Polen.

Les også Håndballjentene støtter Katrine Lunde: – Veldig glad hun er med oss

– Jeg tror dagene for min del kommer til å gå fort, sier den Herning-bosatte bergenseren som har stiftet familie med herrelandslagets Eivind Tangen. 20. desember spiller hun i beste fall EM-finale rett ved hjemmet.

– Jeg vet at veien er veldig kort hjem når mesterskapet forhåpentligvis ender i Herning. Det er jeg glad for. Da er det bare «rett over gaten» og så er jeg hjemme, beskriver hun med en latter.

Skogrand er som Herrem med på dagliglivet via FaceTime. Nå i adventstiden er åpning av luker det helt store.

– Jeg har kjøpt en Peppa Pig julekalender til ham med leker i hver luke. Det tror jeg han er fornøyd med.

Les også Kåret til banens beste: – Jeg tror de tok feil

I januar kan familien Skogrand/Tangen oppleve det motsatte. Da kan det bli pappa som blir helt isolert fra sine nærmeste under håndballguttas VM-sluttspill i Egypt. Under fjorårets VM i Danmark skrev VG flere saker om betydningen av å ha familien på plass for spillere som Magnus Jøndal, Bjarte Myrhol og landslandslagssjef Christian Berge.

Heidi Løke er landslagets veteranmor. Hun har hatt barn i alle sine 14 mesterskap for Norge. Alexander (13) har besøkt mamma mange ganger. I 2015 kom han i bobil til VM i Danmark. Mens han sammen med lillebror Oscar (nå 3) gjestet EM for to år siden.

Hun holder den daglige kontakten hjem til Sandefjord digitalt.

– Vi har den daglige kontakten og det er godt å se at de har godt hjemme hos familien. Jeg tenker ikke så mye på at jeg ikke får besøk av dem. Jeg er veldig innstilt på at slik er det nå. Slik blir det i et spesielt år, sier Heidi Løke.

Hun er i gang med uke to av det som kan blir fire uker i Danmark. Strekspilleren som gjorde gode minutter i EM-åpningen, påpeker at hun i det daglige får se mer til barna sine enn de fleste.

– Som håndballspiller har jeg ikke åtte til fire-jobb. Jeg får ekstra mye tid med barna mine i hverdagen, sier Heidi Løke.

Lørdag slutter mor nummer fire seg til troppen. Katrine Lunde ankommer fra Kristiansand. Hun har datteren Atina (5).